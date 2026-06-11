Produsele locale, rețetele tradiționale și meșteșugurile autentice vor fi în centrul unui eveniment dedicat comunității ieșene. Direcția pentru Agricultură Județeană Iași organizează, în perioada 13–14 iunie 2026, târgul „Bunătăți la Iași”, un eveniment gândit pentru promovarea producătorilor din județ și din regiune.

Vizitatorii vor putea cumpăra și degusta o gamă variată de produse locale și tradiționale. La târg vor fi disponibile fructe și legume proaspete, produse din pește, brânzeturi și lactate, sucuri naturale, dulcețuri, conserve tradiționale, zacuscă și alte produse procesate.

Oferta va include și pâine, produse de patiserie, vinuri locale, cosmetice pe bază de lavandă, produse de artizanat și creații handmade. Practic, târgul nu este doar un loc de cumpărături, ci și un spațiu în care publicul poate redescoperi gusturi, arome și meșteșuguri care fac parte din identitatea locală.

Prezența producătorilor locali este importantă și pentru că permite contactul direct între cei care fac produsele și cei care le consumă. Cumpărătorii pot afla de unde vin ingredientele, cum sunt pregătite conservele, ce soiuri de fructe sau legume sunt folosite ori ce poveste se află în spatele unui produs artizanal.

Târgul „Bunătăți la Iași” are și o miză economică. Dincolo de atmosfera de weekend și de produsele aduse în fața publicului, evenimentul pune accent pe sprijinirea producătorilor locali, pe promovarea consumului responsabil și pe consolidarea relației dintre comunitate și micii antreprenori din zona agroalimentară.

„Pentru mulți producători, astfel de târguri sunt o șansă de vizibilitate. În fața marilor lanțuri comerciale, producătorii locali au nevoie de spații în care să își prezinte produsele, să își fidelizeze clienții și să explice valoarea muncii lor. Pentru public, avantajul este accesul la produse mai apropiate de sursă și la o experiență de cumpărare mai personală”, au spus organizatorii.

Evenimentul vine și într-un context în care interesul pentru produse tradiționale, rețete locale, hrană de sezon și artizanat este tot mai vizibil. Iașul are un public atent la astfel de inițiative, iar târgurile de produse locale pot deveni puncte importante de întâlnire între producători, instituții și consumatori.