Iașul a fost, timp de două zile, orașul poveștilor, al muzicii și al jocului cu sens. Peste 7.000 de participanți au trecut prin poarta festivalului „De Basm – Festival de joacă și voie bună”, organizat de Salvați Copiii Iași. Dincolo de concerte, ateliere și personaje de poveste, evenimentul a avut o miză profundă: sprijinirea copiilor vulnerabili prin proiectul educațional Școala Mobilă.

Pentru copii, joaca nu este doar timp liber. Este felul lor de a înțelege lumea, de a învăța, de a se apropia de ceilalți și de a-și construi încrederea. Tocmai de aceea, festivalul a mizat pe experiențe care au adus împreună copiii și părinții: ateliere creative, jocuri, provocări, spectacole și întâlniri cu personaje îndrăgite.

Minionii, Mickey Mouse, Goofy, pirații, personajele pe picioroange și alte apariții fantastice au animat spațiul festivalului și au adus atmosfera poveștilor mai aproape de cei mici. Pe scenă au urcat și copii talentați, iar momentele lor artistice au dat evenimentului o notă de emoție autentică.

Festivalul care duce poveștile mai aproape de copiii vulnerabili

Pentru copiii sprijiniți prin proiectul Școala Mobilă, joaca se întâmplă adesea în condiții fragile: pe ulițe de sat, pe marginea drumului sau în spații improvizate. Cu toate acestea, copiii găsesc, de fiecare dată, resurse pentru bucurie, imaginație și visare.

Prin Școala Mobilă, Salvați Copiii Iași încearcă să ducă educația mai aproape de comunitățile în care lipsurile apasă asupra copilăriei. Festivalul a devenit, astfel, nu doar un eveniment de weekend, ci și o formă de mobilizare comunitară în jurul unei idei esențiale: fiecare copil are dreptul la joacă, la educație și la o poveste mai bună.

„Un vis devenit realitate” pentru Salvați Copiii Iași

Organizatorii spun că festivalul a pornit din dorința de a crea un eveniment pentru cei mici și cei mari deopotrivă, dar și din nevoia de a susține copiii din medii defavorizate.

„Visăm demult la un festival pentru cei mici și cei mari deopotrivă, prin care să susținem copiii din medii defavorizate, iar anul acesta acest vis a devenit realitate. Mulțumim tuturor participanților, artiștilor, voluntarilor, partenerilor și sponsorilor care au făcut posibilă această ediție de basm”, au transmis organizatorii.

Clara DIMA