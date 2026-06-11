O companie din Iași a ajuns în fața investitorilor de la Londra, într-unul dintre cele mai importante spații simbolice ale piețelor financiare internaționale. Printco–Editura Gama, grupul condus de antreprenoarea Diana Mocanu, a fost selectat ca unic câștigător al programului PinkMoon, după o competiție în care au fost analizate peste 2.500 de companii românești fondate de femei. Premiul i-a deschis accesul în MoonShotX, programul de scalare internațională dezvoltat de InnovX și Raiffeisen Bank, cu sesiuni în piețe precum Austria, Marea Britanie, SUA și Japonia.

„Duc în brațe munca a 130 de oameni”

Pentru Diana Mocanu, momentul de la Londra nu a fost doar o prezentare de business. Antreprenoarea a descris experiența ca pe o formă de reprezentare a echipei din Iași și a oamenilor care au construit compania. „Duc în brațe munca a 130 de oameni. Și încape într-o singură cutie. Sunt mândră să vorbesc despre Printco și despre oamenii lui la Londra. E o onoare să ducem acolo Iașul și România”, a spus Diana Mocanu.

După prezentarea de la London Stock Exchange, Diana Mocanu a revenit cu o mărturisire despre felul în care publicul a primit povestea companiei. „În sală erau oameni care ascultă zeci de prezentări pe lună. Investitori, lideri, consultanți. Genul de public greu de impresionat. Și totuși, în timp ce povesteam despre Printco, am simțit cum se schimbă ceva în aer. Oameni care lăsau telefonul din mână. Care se aplecau în față și care, la final, au venit să-mi spună că povestea unei companii de ambalaje din Iași i-a mișcat”, a declarat antreprenoarea.

Ea se aștepta să vorbească despre afaceri, piețe și cifre, dar momentul s-a transformat într-o conversație despre oameni. Tocmai această schimbare a dat greutate prezentării. „Nu mă așteptam la asta. Credeam că voi vorbi despre afaceri, despre piețe, despre cifre. Am ajuns, de fapt, să vorbesc despre oameni, iar sala a prins imediat diferența. Asta a fost adevărata confirmare a zilei. Nu scena, nu locul, nici aplauzele. Ci o sală întreagă, oprită în loc de o poveste simplă și adevărată. Plec acasă cu ceva ce n-aveam la plecare: printre străini, la mii de kilometri de fabrică, m-am simțit complet înțeleasă”, a spus Diana Mocanu.

Participarea la programul MoonShotX este importantă și pentru mediul de business din Iași. Ea arată că o companie locală poate intra în dialog cu piețe externe, investitori și ecosisteme internaționale de creștere, fără să își piardă identitatea locală. Maura ANGHEL