USV Iași va primi peste 2,4 milioane lei din Fondul de Dezvoltare Instituțională al Ministerului Educației și Cercetării

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași a câștigat finanțarea pentru toate cele opt proiecte depuse la competiția FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) 2026, organizată de către Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). Proiectele depuse de echipele USV Iași au obținut punctaje foarte bune, fapt ce a determinat situarea USV Iași pe primul loc în clasamentul universităților de profil din România, cu suma aprobată de 2.486.000 lei, reprezentând 92,07 % din suma totală solicitată. La nivel național, pentru fiecare dintre cele opt domenii, au fost depuse peste 350 de proiecte. La nivel local, USV Iași se află printre cele patru instituții de învățământ superior care au primit finanțare pentru toate proiectele depuse.

Competiția de proiecte finanțate din FDI 2026, destinată universităților de stat, a început în luna martie. Sumele ce pot fi obținute de o universitate pentru fiecare proiect se situează între 200 mii lei și 600 mii lei, în funcție de domeniu.

Scopul principal al competiției FDI este acela de a susține proiectele de dezvoltare instituțională în vederea îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior, cele opt domenii de finanțare fiind:

§ Domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;

§ Domeniul 2: creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România;

§ Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri pentru desfășurarea practicii de specialitate, din cadrul instituțiilor de învățământ superior publice, folosite pentru instruirea studenților;

§ Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul instituțiilor de învățământ superior;

§ Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;

§ Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior.

§ Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);

§ Domeniul 8: susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional

Rezultatele finale pentru evaluarea proiectelor FDI 2026 pe domenii strategice pot fi consultate pe site-ul CNCFIS:

https://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2026/06/FDI2026-rezultate-finale.pdf

Departamentul de Promovare – Comunicare

USV Iași, 11.06.2026