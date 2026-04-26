Iașul trimite trei eleve la naționala „Tineri în pădurile Europei”. Lecția de ecologie pleacă de la Palatul Copiilor și ajunge într-un parc Romsilva

* trei eleve de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor reprezenta județul la etapa națională a concursului internațional YPEF – „Tineri în pădurile Europei”, după faza județeană organizată la Palatul Copiilor * competiția mizează pe educație forestieră, biodiversitate și responsabilitate față de păduri, într-un moment în care temele de mediu devin tot mai importante pentru generația tânără

Iașul intră pe harta unei competiții europene dedicate pădurilor, biodiversității și educației de mediu. La Palatul Copiilor Iași, a avut loc etapa județeană a Concursului internațional „Tineri în pădurile Europei – Young People in European Forests” / YPEF, organizată la nivelul județului de Inspectoratul Școlar Județean și Direcția Silvică Iași.

Concursul nu este doar o întrecere școlară, ci una dintre cele mai importante forme interactive de educație forestieră din Europa. Potrivit Romsilva, YPEF are ca obiective conștientizarea tinerei generații asupra patrimoniului natural european, conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a pădurilor. În România, competiția se desfășoară sub patronajul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și are două etape, județeană și națională.

În urma fazei județene de la Iași, echipajul format din Damian Daria, Baciu Ingrid-Ioana și Gușuleac Teodora-Georgiana, eleve în clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, coordonate de profesoara Manolache Mihaela, va reprezenta județul la etapa națională. Aceasta urmează să fie organizată în luna iulie, pe raza unui parc național sau natural aflat în administrarea RNP-Romsilva.

YPEF îi pune în fața unor teme care se discută tot mai des în spațiul public: ce înseamnă o pădure sănătoasă, cum se protejează speciile, ce rol au ariile naturale protejate și de ce administrarea durabilă a fondului forestier nu mai poate fi privită ca o problemă exclusiv tehnică. Materialele concursului includ noțiuni despre pădurile Europei, silvicultură, biodiversitate și legislație de mediu, iar competiția se adresează elevilor de liceu.

Etapa finală europeană oferă echipajelor posibilitatea de a intra în dialog cu tineri din alte țări participante. În proiect sunt menționate Austria, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Ucraina și România, ceea ce transformă concursul într-un cadru de schimb educațional european, nu doar într-o competiție națională.

Maura ANGHEL