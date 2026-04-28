* Filarmonica „Moldova” Iași organizează Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră, un eveniment găzduit de Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” * publicul va putea asculta artiști consacrați, formule camerale diverse și un repertoriu care trece de la clasicism și romantism la sonorități moderne

Între 4 și 7 mai 2026, Iașul devine una dintre scenele importante ale muzicii de cameră din România. Filarmonica „Moldova” propune o nouă ediție a Festivalului Internațional al Muzicii de Cameră, organizat în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Concertele vor avea loc în fiecare seară, de la ora 19.00, în Aula BCU.

Evenimentul continuă o tradiție începută în 2014, la inițiativa maestrului Bujor Prelipcean, director general al Filarmonicii și vioara întâi a Cvartetului Voces. Evenimentul s-a dezvoltat din fostul Festival Internațional de Cvartet și a devenit, de-a lungul anilor, un reper în viața culturală a orașului. În cele peste opt decenii de existență, Filarmonica a susținut constant activitatea camerală, alături de cea simfonică și vocal-simfonică. Ediția 2026 aduce în prim-plan duo-uri, trio-uri, cvartete și cvintete, într-un program care include lucrări de Mozart, Beethoven, Haydn, César Franck, Schumann, Satie, Paganini, Villa-Lobos, Gismonti și Piazzolla.

Programul celor patru seri

Festivalul se deschide luni, 4 mai, cu un concert susținut de Cristian Pintilie, la vioară, și Mihai Ungureanu, la pian. Programul include Sonata în si bemol major KV 378 de Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata nr. 5 op. 24, „a Primăverii”, de Ludwig van Beethoven, și Sonata în la major de César Franck.

Marți, 5 mai, pe scenă vor urca membri ai Cvartetului Ad Libitum — Șerban Mereuță, Doru Costăchescu și Filip Papa — alături de flautistul Ion Bogdan Ștefănescu. Publicul va asculta lucrări de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart, într-un program construit în jurul dialogului dintre flaut și instrumentele de coarde.

Miercuri, 6 mai, festivalul propune o seară cu Dan Arhire, la chitară, și Vlad Hrubaru, la vioară. Programul aduce o culoare aparte, cu lucrări de Eric Satie, Joaquin Rodrigo, Niccolò Paganini, Heitor Villa-Lobos, Egberto Gismonti și Astor Piazzolla. Este una dintre cele mai ofertante seri pentru publicul atras de sonorități spaniole, braziliene și argentiniene.

Ultima seară, joi, 7 mai, este dedicată Cvartetului Ad Libitum, în formula Remus Azoiței, Șerban Mereuță, Doru Costăchescu și Filip Papa, alături de pianistul Andrei Licareț. Programul include Haydn, Mozart și Cvintetul cu pian în mi bemol major, op. 44, de Robert Schumann.

Maura ANGHEL