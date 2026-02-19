Iarna lovește Iașul: zăpadă, viscol, ger și ghețuș anunțate în următoarele două zile!

Iașul intră sub influența unui nou episod sever de iarnă, iar următoarele zile se anunță extrem de dificile pentru locuitorii regiunii. Potrivit avertizărilor meteorologice, în intervalul 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00, cea mai mare parte a Moldovei va fi lovită de ninsori persistente, viscol și temperaturi care vor coborî până la praguri de ger.

Meteorologii anunță precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, estimat între 5 și 15 centimetri, mai ales în sudul regiunii și în zona montană. Pe lângă zăpadă, pericolul major îl reprezintă formarea ghețușului, care poate transforma drumurile și trotuarele în adevărate capcane.

Viscol și rafale periculoase

Vântul va sufla tot mai puternic din sector nordic, atingând viteze de 40–55 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge chiar la 70–90 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea poate scădea drastic, iar deplasările devin riscante, mai ales pe drumurile deschise și în zonele expuse.

Temperaturile vor accentua senzația de frig extrem: maximele vor oscila între -6 și 2°C, iar nopțile vor aduce minime de până la -12°C, în special în nordul Moldovei, unde meteorologii avertizează asupra apariției gerului.

Avertismentul pompierilor ieșeni

În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași transmite un set amplu de recomandări pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației.

Autoritățile le cer cetățenilor să evite deplasările neesențiale în timpul viscolului și să verifice condițiile meteo înainte de a pleca la drum. Mașinile trebuie echipate obligatoriu pentru iarnă — anvelope adecvate, lanțuri, lopată, cabluri de tractare, pături și rezervorul cel puțin pe jumătate plin.

Totodată, proprietarii sunt sfătuiți să curețe zăpada și țurțurii din jurul locuințelor pentru a preveni accidentele, iar expunerea prelungită la frig trebuie evitată.

Sezonul rece aduce și riscuri majore de incendiu. Pompierii avertizează că sobele, centralele și radiatoarele electrice trebuie utilizate doar dacă sunt verificate și în stare bună de funcționare. Sunt interzise improvizațiile electrice, uscarea hainelor pe surse de căldură sau utilizarea flăcării deschise pentru dezghețarea instalațiilor.

Generatoarele trebuie amplasate exclusiv în exterior, la distanță sigură de clădiri.

Copiii, persoanele vârstnice și cei cu afecțiuni medicale sunt considerați cei mai vulnerabili în fața temperaturilor extreme. Medicii recomandă limitarea deplasărilor, menținerea unei temperaturi constante în locuințe și solicitarea ajutorului medical la primele semne de hipotermie.

Nici animalele nu trebuie uitate: acestea trebuie adăpostite în spații ferite de vânt, cu hrană suficientă și apă neînghețată.

Iarna revine în forță, iar următoarele zile pot pune Iașul la încercare. Responsabilitatea fiecăruia devine, mai mult ca oricând, prima linie de apărare. Carmen DEACONU