Iarna scoate milioanele din buzunarul ieșenilor

Iarna nu-i ca vara, spunea, cândva, un celebru personaj politic, iar drumurile județene din Iași au intrat oficial în alertă maximă. Pentru ca șoferii să nu rămână captivi în zăpadă, Consiliul Județean Iași a fost nevoit să scoată din buzunar sume uriașe, într-o cursă contra-cronometru cu nămeții, poleiul și degradarea carosabilului.

Potrivit documentelor oficiale, administratorul drumurilor județene a încheiat un Contract subsecvent la Acordul-cadru 2022–2026, cu Asocierea SC Eky–Sam SRL și SC Enviro Construct SRL, pentru servicii de deszăpezire și menținere a viabilității drumurilor în sezonul rece 2025–2026.

Concret, pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 15 martie 2026 a fost aprobată alocarea sumei de 2,63 milioane lei (cu TVA) doar pentru activitățile de deszăpezire. O parte semnificativă a acestei sume acoperă lucrările efectuate în luna decembrie 2025, care urmează să fie decontate în ianuarie 2026.

Vorbim de intervenții continue, utilaje scoase în teren zi și noapte, material antiderapant și personal mobilizat pentru a evita blocajele care, în trecut, au paralizat județul.

Drumuri periculoase, soluții „de avarie”

Autoritățile recunosc însă că zăpada nu este singurul pericol. Pe multe sectoare de drum județean, mai ales în extravilan, lipsa elementelor de siguranță a devenit o amenințare reală.

În conformitate cu Normativele de siguranță în trafic în vigoare, s-a ajuns la concluzia că este „imperios necesară achiziția de parapet direcțional din beton, pentru protejarea participanților la traffic”. Pe scurt: derapaj = pericol de moarte.

Ca și cum iarna nu ar fi suficient de dură, frigul scoate la suprafață și defecte grave ale carosabilului. Pentru a putea interveni rapid, fără a aștepta asfaltările clasice, autoritățile vor cumpăra mixtură asfaltică stocabilă, special concepută pentru intervenții de urgență pe timp de iarnă.

Este soluția de compromis care poate face diferența dintre un drum practicabil și un drum distrus, plin de gropi-capcană.

Un alt capitol sensibil îl reprezintă plantația rutieră de pe aliniamentele drumurilor județene. Zeci de arbori – în special plopi cu perioada de vegetație depășită – reprezintă un risc major în condiții de vânt puternic și ninsoare.

Prin urmare, se solicită marcarea arborilor de către Ocolul Silvic, tăierea acestora și valorificarea masei lemnoase prin Bursa Română de Mărfuri.

Buget „în avans”, până vine legea bugetului

Pentru că bugetul pe anul 2026 nu este încă aprobat, Consiliul Județean a fost nevoit să opereze în baza Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, care permite plăți limitate la 1/12 din bugetul anului precedent.

Astfel, consilierii județeni au aprobat modificarea Anexei 1 – Reparații curente, includerea acesteia în Programul de lucrări drumuri și poduri 2026 și continuarea lucrărilor fără blocaje administrative.

Între deszăpezire, siguranță rutieră, reparații de urgență și arbori periculoși, iarna 2025–2026 scoate milioane din bugetul județului Iași. Dar alternativa ar fi mult mai gravă: drumuri blocate, accidente și localități izolate. Gabriela STANCIU