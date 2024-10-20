Iaşi, 18 octombrie 2024 dm drogerie markt s-a deschis în Family Market Miroslava. Trei zile de reduceri de până la 15%, cadouri și o după-amiază cu evenimente pentru copii

Family Market Miroslava continuă să își diversifice portofoliul de retaileri, adăugând un nou serviciu în paleta sa. Joi, 17 octombrie 2024, la etaj, s-a inaugurat primul magazin din zona metropolitană a Iaşului a retailerului dm drogerie markt, una dintre cele mai mari rețele de drogherii din Europa, cunoscută pentru gama variată de produse din domeniul frumuseții și sănătății, produse pentru copii și bebeluși și îngrijire casă. Cu ocazia deschiderii ,clienții beneficiază de până la 15% reducere la toate produsele, timp de trei zile, iar duminică vor avea loc activități pentru cei mici.

La etajul Family Market Miroslava s-a inaugurat dm drogerie markt România, pe o suprafață generoasă de peste 450 mp. Clienții Family Market au acum și mai aproape de casă produsele dm drogerie markt, care acoperă segmentele beauty, sănătate, copii, îngrijirea casei, produse pentru animalele de companie, textile, dar și cele sezoniere sau în ediție limitată. Întreaga gamă este completată de selecția extinsă de produse BIO și ecologice, precum și mărci proprii dm, renumite pentru calitate și sustenabilitate.

Până pe 20 octombrie, toți clienții beneficiază de reduceri de 15%, iar în fiecare zi vor primi câte un cadou pentru cumpărături de minimum 60 de lei. Duminică, în intervalul orar 11.00 – 15.00, se vor organiza mai multe activități interactive pentru cei mici, inclusiv facepainting. Iar de la ora 15.00 un animator va fi prezent în dm drogerie markt și va crea pentru copii figurine din baloane.

Beneficii exclusive, prin aplicația „dm-ul meu”

Fidelitatea este răsplătită! Prin accesarea aplicației „dm-ul meu”, clienții pot beneficia de cupoane de reducere personalizate, în funcție de volumul cumpărăturilor. Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar în România, lanțul de magazine este prezent din 2007, timp în care a evoluat constant, fiind deschise peste 150 de magazine.

Family Market Miroslava aduce în mijlocul comunității o varietate de produse și servicii, care include supermarketul Auchan, brandul fashion Sinsay, Pepco, o serie de antreprenori și producători locali și naționali, dar și sala de fitness Stay Fit Gym.