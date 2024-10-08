Iaşi: Racla cu moaştele Sfintei Parascheva, scoasă în procesiune şi depusă în Curtea Mitropolitană spre închinare

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă, marţi dimineaţa, la ora 6,30, din Catedrala Mitropolitană şi aşezată într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropolitană, pentru ca pelerinii sosiţi la Iaşi să se poată închina.

În jurul orei 6,00, în Catedrala Mitropolitană a fost citit Acatistul Sfintei Parascheva. Ulterior, un sobor de 32 de preoţi a purtat racla cu moaştele Sfintei Parascheva în procesiune. Au fost patru opriri, câte una în dreptul fiecărui colţ al catedralei. De asemenea, procesiunea a ieşit pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, pe poarta Sfânta Parascheva şi a intrat apoi pe poarta Sf. Andrei.

După procesiune, racla cu moaştele sfinte a fost depusă într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropolitană pentru închinarea credincioşilor.

La procesiune au luat parte mii de pelerini. Majoritatea acestora au venit la Iaşi încă de luni dimineaţa şi s-au aşezat la rând în aşteptarea momentului în care se vor închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cei mai mulţi pelerini sunt din Voluntari, ei fiind aduşi la Iaşi cu 221 de autocare.

În orele următoare, preoţii vor oficia slujba de sfinţire a apei şi Taina Sfântului Maslu, precum şi Sfânta Liturghie. Pelerinii care vor merge în aceste zile pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva vor putea să cinstească şi moaştele Sfântului Pantelimon, care vor fi aduse de la Mănăstirea "Sfântul Pavel" de la Muntele Athos.