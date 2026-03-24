Iaşul, pe „podiumul” național al tuberculozei

* medicii avertizează că depistarea se face prea târziu * anul trecut, în judeţ au fost înregistrate 486 de cazuri noi de tuberculoză, iar în total 502 pacienţi au beneficiat de tratament * incidenţa tuberculozei la nivel naţional a ajuns în 2025 la 40,2 cazuri la suta de mii de locuitori, în scădere faţă de anul anterior

De Ziua Mondială a Tuberculozei, marcată în fiecare an pe 24 martie, medicii trag un semnal de alarmă privind evoluţia acestei boli în România şi, mai ales, în judeţul Iaşi, unde situaţia rămâne îngrijorătoare.

Medicul Adriana Sorete Arbore spune că incidenţa tuberculozei la nivel naţional a ajuns în 2025 la 40,2 cazuri la suta de mii de locuitori, în scădere faţă de anul anterior. Cu toate acestea, Iaşul se situează pe locul 4 în clasamentul judeţelor după incidenţă, dar urcă pe locul 2 la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul total de cazuri.

În cursul anului trecut, în judeţ au fost înregistrate 486 de cazuri noi de tuberculoză, iar în total 502 pacienţi au beneficiat de tratament. „Este o poziţie care ne plasează într-o situaţie delicată şi ne creează probleme serioase de management al cazurilor”, a precizat Adriana Sorete Arbore.

Deşi numărul bolnavilor este mai mic decât în anii precedenţi, specialiştii atrag atenţia că depistarea se face tot mai târziu, iar cazurile sunt, de multe ori, grave. „Pacienţii ajung la medic cu forme avansate ale bolii şi cu multiple afecţiuni asociate - de la cancer şi boli renale până la ciroze sau complicaţii post-transplant. Avem o paletă extrem de largă de patologii asociate tuberculozei, ceea ce complică tratamentul şi prognosticul”, a spus Adriana Sorette Arbore.

Ultima statistică făcută pe o perioadă de 10 ani arată că boala este strâns legată de factori sociali. „Aproximativ 80% dintre pacienţi provin din mediul rural, iar între 40 şi 50% nu au un loc de muncă. În plus, un procent similar - chiar mai mare în 2025 - este reprezentat de persoane fără asigurare medicală sau care nu îşi cunosc medicul de familie”, spune dr Adriana Sorete.

În acest context, medicii subliniază necesitatea întăririi reţelei de asistenţă medicală, în special în zonele rurale, atât la nivelul medicinei de familie, cât şi al serviciilor de specialitate. „Tuberculoza rămâne o boală socială, cu importante implicaţii medicale. Nu putem avea aşteptări în condiţiile în care o parte din populaţie nu are resursele necesare pentru a trăi şi pentru a avea grijă de sănătatea sa”, a spus dr Adriana Sorete Arbore. Laura RADU