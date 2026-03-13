Ieșean cercetat pentru trafic de minori și proxenetism, prins de autorități!

O anchetă care zguduie comunitatea ieșeană a scos la iveală fapte extrem de grave: un bărbat de 27 de ani este cercetat pentru trafic de minori și proxenetism, după ce ar fi exploatat sexual persoane vulnerabile, inclusiv minori, pentru câștig material.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea infracțională a acestuia, descoperind detalii cutremurătoare despre modul în care victimele au fost manipulate și exploatate.

Potrivit anchetei, în luna iulie 2025, bărbatul ar fi recrutat două adolescente, de 16 și 17 ani, provenite din medii familiale profund disfuncționale, pentru exploatare sexuală. Victimele ar fi fost adăpostite în imobile din comuna Ciurea și din municipiul Iași, iar ulterior determinate să practice prostituția pentru profitul inculpatului.

Mai mult, între septembrie și sfârșitul anului 2025, acesta ar fi determinat și o persoană majoră, de 18 ani, să practice prostituția, asigurând cazare, administrând anunțuri online și transportând-o la clienți, în schimbul unor beneficii materiale.

Acțiune fulger a autorităților

La data de 12 martie 2026, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în municipiul Iași și comuna Ciurea, ridicând probe esențiale în cadrul anchetei.

Tot în aceeași zi, procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea bărbatului, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași, subliniind gravitatea cazului.

Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale, conform Codului de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Andrei TURCU