Ieșean dat în urmărire internațională, prins la graniță

În Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, acolo unde zilnic mii de oameni trec aparent banal dintr-o țară în alta, un ieșean de 40 de ani a fost oprit din drum chiar înainte să dispară din raza autorităților române.

Momentul s-a petrecut ieri, la orele prânzului, într-un cadru obișnuit, aproape monoton: control de rutină, documente verificate, trafic constant. Nimic nu anunța că, în spatele unui simplu volan, se află un om urmărit la nivel internațional. Dar în câteva secunde, liniștea procedurii s-a transformat într-o intervenție precisă.

Verificările polițiștilor de frontieră au scos la iveală un detaliu exploziv: pe numele bărbatului era emisă o alertă de către autoritățile din Franța, pentru comiterea unei infracțiuni de furt. Practic, individul nu era doar un simplu călător, ci o persoană căutată, care încerca să părăsească țara, cel mai probabil pentru a-și pierde urma.

Destinația? Republica Moldova. Un pas mic pe hartă, dar unul care putea complica serios procedurile de capturare. Dacă ar fi reușit să treacă frontiera, lucrurile s-ar fi mutat într-un alt registru, cu proceduri internaționale și timpi de reacție mult mai lungi.

Intervenția promptă a polițiștilor de frontieră a tăiat însă acest scenariu din fașă. Bărbatul a fost imediat reținut și predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Iași, care urmează să stabilească pașii legali și eventualele proceduri de extrădare. Andrei TURCU