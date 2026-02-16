Ieșeni arestați după ce au sfidat ordinele de protecție și au semănat panică în familii

Scene de coșmar în județul Iași, unde violența domestică continuă să explodeze, iar ordinele de protecție emise de autorități par, pentru unii agresori, simple hârtii fără valoare. În doar câteva zile, doi bărbați au ajuns după gratii, după ce au ignorat măsurile impuse de polițiști și au provocat momente de groază în propriile familii.

Primul caz a zguduit comunitatea din comuna Ciurea, acolo unde un bărbat de 40 de ani a transformat liniștea nopții într-un adevărat scandal. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi mers la locuința fostei concubine și, într-un acces de furie, ar fi distrus geamurile casei și ar fi provocat un conflict violent, speriind vecinii și punând în alertă autoritățile.

Polițiștii au intervenit de urgență, iar evaluarea riscului a arătat un pericol iminent pentru victimă. A fost emis imediat un ordin de protecție provizoriu, iar femeia a acceptat montarea unui sistem electronic de monitorizare asupra agresorului — o măsură menită să prevină o tragedie. Însă momentul în care oamenii legii i-au comunicat bărbatului obligațiile legale a degenerat: acesta a refuzat categoric și repetat să poarte dispozitivul de supraveghere, sfidând deschis autoritatea statului.

Consecințele au venit rapid. Pe 13 februarie, individul a fost reținut și prezentat în fața magistraților, iar Judecătoria Iași a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, considerând că pericolul social este major.

La doar o zi distanță, un al doilea episod violent a cutremurat comuna Dobrovăț. Un bărbat de 53 de ani, aflat deja sub ordin de protecție, ar fi pătruns în locuința soției sale ignorând interdicțiile impuse de instanță. Ancheta arată că acesta ar fi agresat-o fizic, apoi ar fi plecat, pentru ca mai târziu să revină și să o amenințe din nou, amplificând starea de teroare.

Intervenția polițiștilor a dus la reținerea agresorului pe 14 februarie, iar procurorii au cerut arestarea preventivă. Judecătorii au decis că libertatea acestuia reprezintă un risc real pentru victimă, dispunând, la rândul lor, măsura arestului pentru 30 de zile.

Cele două cazuri readuc în prim-plan o realitate alarmantă: violența domestică rămâne una dintre cele mai grave probleme sociale din județul Iași. Deși legislația a fost înăsprită, iar sistemele electronice de monitorizare au fost introduse tocmai pentru a preveni tragedii, tot mai mulți agresori aleg să ignore legea, împingând situațiile către limite periculoase.

Autoritățile avertizează că încălcarea ordinelor de protecție nu mai este tratată cu toleranță, iar fiecare sfidare poate duce direct în arest. În spatele statisticilor se află însă povești reale, familii distruse și victime care trăiesc cu frica permanentă că agresorii s-ar putea întoarce oricând la ușă.

Iar mesajul transmis de ultimele intervenții ale poliției este unul clar: toleranța zero devine singura armă împotriva violenței care, din păcate, continuă să lovească tot mai des în comunitățile ieșene. Carmen DEACONU