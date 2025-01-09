Ieșenii cad, pe capete, victime ale înșelătoriilor online

Tot mai mulți ieșeni ajung să facă plângeri la poliție după ce au căzut victime ale unor înșelătorii online. O femeie de 40 de ani, fostă farmacistă, a trimis unui așa zis soldat american 7.000 de euro, după ce acesta i-a promis dragostea lui. Un bărbat din județul Iași a trimis pe TikTok unei femei cu care credea ca are o relație nu mai puțin de 40.000 de lire sterline. Șansele să își recupereze banii sunt, în ambele cazuri, foarte mici.

Povestea femeii a început în 2022 când, prin intermediul rețelelor de socializare, a luat legătura cu un bărbat care a făcut-o rapid să se îndrăgostească. Individul i-a spus ca este soldat american și că se află în misiune, așa că, după fiecare conversație, se asigura că ieșeanca șterge mesajele.

După un timp, i-a spus ca se mă mută în România pentru ea, dar mai întâi i-a cerut femeii bani. „Femeia spune că soldatul i-a cerut 7.000 de euro, banii i-a spus că îi va folosi pentru a-și trimite în țară o moștenire, aur în valoare de 1 milion de dolari, dar că îi trebuie bani să plătească taxele vamale. Ea nu avea banii, așa că a făcut un credit în bancă”, a spus Codrin Stupariu, avocatul femeii.

În cele din urmă, când a înțeles că a fost înșelată, femeia a încercat să dea de urma bărbatului, dar acesta a dispărut, așa ca s-a adresat instanței.

Un ieșean a trimis 40.000 de lire sterline pe TikTok

Cazurile sunt tot mai dese. Un bărbat din Ruginoasa, care muncește de ani de zile în Anglia, a fost păcălit de o tânără din București să îi trimită prin intermediul rețelei TikTok aproape 40.000 de lire într-un an. Femeia l-a convins ca îl iubește și așa a reușit să scoată de la el o mică avere. „Ea mi-a spus că e fată săracă. Și-a făcut și un tricou cu fața mea, îmi spunea că mă iubește, eu am crezut că avem o relație. Banii i-am dat pe Tik Tok. Am blocat-o când mi-au spus și alții că au fost păcăliți de ea. Apoi, a început să mă amenințe”, spune bărbatul păgubit.

„De fapt, sunt două tipuri înșelătorie virtuală și una reală, adică persoana respectivă chiar există, diferența dintre cele două este că la cea virtuală este foarte greu de identificat escrocul. Sunt persoane care au conturi pe TikTok, promit tot felul de chestii, mai exact căsătorii unor persoane vulnerabile, în general. Această domnișoară le promitea căsătorie, o relație serioasă, fiind mereu plecat, vă dați seama că erau persoane vulnerabile, își dorea și el o familie. Acum vorbim despre două infracțiuni: înșelăciune – inducerea în eroare prin folosirea de manopere dolosive și despre o infracțiune de evaziune fiscală”, explică avocatul.

Un tânăr a mers la vrăjitoare

Un alt bărbat, de 24 de ani, a apelat tot prin intermediul rețelelor de socializare la o clarvăzătoare din cauza problemelor în dragoste, dorind să afle dacă se va împăca cu iubita.

Specialiștii spun că nevoia de a se simți iubiți este cea care îi împinge pe oameni spre astfel de gesturi fără să se mai gândească la o posibila înșelătorie. „Ei își cumpără anumite nevoi pentru că în viața reală nu au reușit să lege o relație de cuplu și din această disperare de a avea pe cineva alături ele chiar dacă știu că pot fi înșate, că există o probabilitate, vor să-și asume acest risc, tocmai pentru că se simt foarte mulțumite la momentul respectiv. Din păcate, vorbim despre o stimă de sine foarte scăzută sau chiar despre abuzuri din copilărie”, explică Monica Dobrea, psiholog.

De cele mai multe ori cei care apelează la astfel de înșelătorii sunt greu de găsit sau trași la răspundere. Maria STANCU