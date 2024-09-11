Ieșenii, chemați să aleagă artiștii care vor concerta de Revelion în Piața Palatului!

* „Având în vedere că este vorba de un spectacol pentru publicul larg, vă rugăm să faceți propuneri rezonabile și să aveți în vedere artiști cunoscuți la nivel național și care, pe cât posibil, să acopere o gamă cât mai amplă de preferințe muzicale”, a transmis municipalitatea

Soliștii și formațiile care vor urca în noaptea dintre ani pe scena amplasată în Piața Palatului Culturii în cadrul concertului de Revelion vor fi desemnați direct de către public, în cadrul unui sondaj realizat pe pagina de internet a Primăriei. „Și în acest an, Primăria Municipiului Iași va organiza un spectacol în noaptea de Revelion, cu participarea unor artiști români recunoscuți pe plan național și internațional, dar și a unor interpreți locali cu mare priză la public. Pentru a face cea mai bună alegere a invitaților care vor cânta la Revelionul 2025 în Piața Palatului Culturii, vă rugăm să ne spuneți preferințele dumneavoastră accesând chestionarul care potate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției noastre”, se arată în mesajul adresat ieșenilor de reprezentanții municipalității. „Având în vedere că este vorba de un spectacol pentru publicul larg, vă rugăm să faceți propuneri rezonabile și să aveți în vedere artiști cunoscuți la nivel național și care, pe cât posibil, să acopere o gamă cât mai amplă de preferințe muzicale”, se mai arată în document.

În ultimii ani, autoritățile locale au renunțat să mai apeleze la artiști de peste hotare care să concerteze în noaptea de Revelion în Piața Palatului Culturii, motivul constituindu-l costurile ridicate pentru aducerea lor la Iași și onorariile foarte mari solicitate de aceștia. Având în vedere acest lucru, municipalitatea a apelat în mod special la artiști locali.

Anul trecut, de exemplu, de Revelion, pe scena din Piața Palatului Culturii au concertat copiii de la Școala de performanță AKAdemy Talents Iași, cei de la clasa de excelență de la Palatul Copiilor, câștigători ai concursurilor naționale și internaționale de profil, și artiștii ieșeni Andra Botez și DJ Line, alături de JO și JUNO, spectacolul încheindu-se la miezul nopţii cu un foc de artificii cu o durată de 10 minute. Edi MACRI