Ieșenii, chemați să strângă deșeurile cu ocazia „Zilei de curățenie națională”

Ieșenii sunt chemați pe 21 septembrie să se alăture voluntarilor din întreaga țară în cadrul celei de-a XI-a ediții a „Zilei de Curățenie Națională”, manifestare care are ca scop strângerea deșeurilor aflate pe spațiul verde și în pădurile din împrejurimile orașului și de promovare a unui mediu cât mai curat.

Acțiunea, care se desfășoară în aceeași zi în alte 198 de țări de pe toate continentele, își propune să adune împreună oamenii pentru a reda frumusețea naturii care se sufocă din cauza cantității mari de deșeuri aruncate în medii diferite.

Înscrierile pentru participarea în cadrul „Zilei de Curățenie Națională” se fac pe https://app.letsdoitromania.ro/login, locațiile din municipiu în care urmează să se desfășoare acțiunea fiind platoul de la Releul din Bucium, zona de grătare de pe Șoseaua C.A. Rosetti- Cacaina, Mal Bahlui- zona Tudor Vladimirescu și Alexandru ce Bun, pârtia de schi din Sărărie, pădurea Ciric și pădurea Cetățuia.

Parteneri ai evenimentului organizat de „Lets Do România” sunt Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Administrația Națională „Apele Române”, Romsilva, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România. Edi MACRI