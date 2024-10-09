Ieșenii, invitați să exploreze arta populară japoneză, la Palatul Culturii

În perioada 9 octombrie - 8 decembrie, Muzeul Etnografic al Moldovei, găzduit în Palatul Culturii din Iași, va prezenta o expoziție impresionantă. Intitulată „Artă populară japoneză din regiunea Tohoku”, colecția va putea fi prezentată grație colaborării dintre Ambasada Japoniei, Japan Foundation și Complexul Muzeal Național „Moldova”, parteneri care vor oferi vizitatorilor o incursiune captivantă în moștenirea culturală a uneia dintre cele mai prețioase regiuni etnografice ale Japoniei, Tohoku. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc pe 24 octombrie, în prezența Excelenței Sale Katae Takashi, Ambasadorul Japoniei în România.

O călătorie mondială, un regal de măiestrie artizanală

Expoziția prezintă 70 de obiecte reprezentative pentru măiestria artizanală din Tohoku, incluzând piese din ceramică, lemn, metal, textile și țesături, precum și articole de împletituri și vestimentație tradițională. Printre exponatele remarcabile se numără broderiile kogin din Aomori, meșteșugurile din lemn magewappa și kabazaiku din Akita, precum și vasele lăcuite și țesăturile bandori din Yamagata. Fiecare obiect ilustrează frumusețea funcțională a artei populare din Tohoku, care îmbină utilitatea și estetica într-un mod unic. Pe lângă meșteșugarii anonimi, expoziția include lucrări ale unor artiști celebri, precum Shiko Munakata, Shoji Yamada și Keisuke Serizawa, ale căror creații – xilogravuri, ceramică și paravane pictate – sunt inspirate de tradițiile culturale și spirituale ale regiunii Tohoku.

„Această expoziție este o oportunitate unică pentru noi de a aduce publicului din Iași o lume îndepărtată, pe care de obicei o cunoaștem doar din cărți sau filme. Acum, aici, la Muzeul Etnografic al Moldovei, aceste obiecte tradiționale capătă viață, vorbind despre oamenii care le-au creat și despre reziliența extraordinară a regiunii Tohoku, care a supraviețuit unui dezastru ce a cutremurat lumea”, a declarat Andrei Apreotesei, managerul interimar al Palatului Culturii.

Expoziția „Artă populară japoneză din regiunea Tohoku” a călătorit în numeroase țări, printre care Letonia, Lituania, Statele Unite, Argentina și Brazilia, captând atenția publicului internațional. „Acest eveniment reprezintă o experiență culturală de neratat, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi frumusețea și reziliența unei regiuni care continuă să inspire prin arta și tradițiile sale”, au mai spus oficialii.

Regiunea Tohoku, situată în nord-estul Japoniei, cuprinde prefecturile Aomori, Akita, Yamagata, Iwate, Miyagi și Fukushima. Renumită pentru peisajele sale spectaculoase și bogăția culturală, Tohoku a fost puternic afectată de cutremurul și tsunamiul devastator din 11 martie 2011. Expoziția subliniază eforturile extraordinare ale locuitorilor din Tohoku de a-și păstra moștenirea culturală și de a continua tradițiile artizanale, în ciuda provocărilor dezastrului natural.

Maura ANGHEL