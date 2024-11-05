Ieșenii, mari consumatori de fast-food. Tendința, resimțită în cabinetele nutriționiștilor

În ultimii ani, numărul persoanelor din Iași care consumă produse de tip fast-food a crescut considerabil, susțin nutriționiștii. Chiar dacă nu există o statistică menită să demonstreze acest lucru, specialiștii susțin că tot mai mulți pacienți ajung în cabinetele lor pentru a solicita ajutor. Pacienții, spun nutriționiștii, sunt de toate vârstele, dar există și foarte mulți copii care ajung să dezvolte obezitate din cauza alimentelor nesănătoase pe care le consumă.

Kilogramele în plus sunt ultima problemă, mai susțin nutriționiștii, care vorbesc și despre afecțiunile pe care pacienții cu obezitate le pot dezvolta în timp. „Este important să tragem un semnal de alarmă în rândul populației. Noi, nutriționiștii, observăm că tot mai multe persoane ajung să se confrunte cu probleme din cauza kilogramelor în plus. Acest lucru se observă din numărul mare de pacienți care apelează la noi pentru a primi ajutor. De cele mai multe ori este vorba despre persoane care mănâncă haotic și nesănătos. Vorbim despre produsele de tip fast-food, care sunt la îndemâna oricui. Este important să înțelegem

că, pe cât sunt de gustoase și atrăgătoare, tot pe atât sunt și nesănătoase. Vorbim despre adevărate bombe calorice. Practic, dacă mâncăm un singur astfel de meniu fast-food, ne asigurăm caloriile necesare pentru o zi întreagă. Dar, nu ne limităm doar la acest lucru și mâncăm trei mese pe zi, pe lângă obișnuitele gustări. Să ne imaginăm ce se întâmplă dacă cele trei mese dintr-o zi sunt formate din astfel de alimente, nesănătoase, bombe calorice. Organismul va încerca să ardă aceste calorii, dar la un moment dat nu va mai putea să facă acest lucru. Astfel, apar kilogramele în plus și apoi se instalează obezitatea. Obezitatea nu vine singură, de cele mai multe ori. Aduce cu ea și probleme importante de sănătate. Astfel, pacienții ajung să dezvolte afecțiuni cardio-vasculare, să aibă colesterolul mărit”, a precizat nutriționistul Alin Radu.

Copiii, cei mai predispuși pericolului

Conform nutriționiștilor, copiii reprezintă o categorie de risc. Numărul minorilor care se confruntă cu obezitatea este într-o continuă creștere, iar părinții poartă o mare parte din vină pentru situația în care ajung cei mici. „Copilul copiază stilul de viață pe care îl au părinții. Dacă părinții nu au un regim alimentar sănătos, copilul va crește la fel. Dacă părinții consumă fast-food, alimente nesănătoase, la fel va face și cel mic. Obezitatea la copil este greu de tratat, dar nu imposibil. Este greu pentru că un copil conștientizează mai greu pericolul la care se expune din cauza kilogramelor în plus. Totodată, mulți copii care se confruntă cu obezitatea ajung să fie marginalizați, apare celebrul fenomen bullying. Părinții trebuie să adopte un stil de viață sănătos pentru ca minorii să facă la fel. Dacă nu reușesc acest lucru, este indicat să apeleze la ajutorul nutriționiștilor. Avem familii care vin la noi și care reușesc să conștientizeze că alimentația sănătoasă poate fi plăcută, că și alimentele sănătoase pot fi gustoase, atrăgătoare. Și scapă și de kilogramele în plus”, a adăugat nutriționistul ieșean. CRISTIAN Andrei