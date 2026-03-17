Ieșenii se refugiază în locuințe ieftine!

Un val uriaș de schimbări lovește piața imobiliară din România, iar Iașul se află în epicentrul acestei transformări. În 2026, visul locuinței perfecte este înlocuit de o realitate dură: prețul dictează totul, iar cumpărătorii sunt forțați să facă alegeri radicale!

Potrivit unui studiu realizat de una dintre cele mai mari platforme imobiliare din țară, românii nu mai caută luxul, ci supraviețuirea financiară. Aproape 60% dintre cei care vor să cumpere o locuință se limitează la un buget de maximum 120.000 de euro, într-o piață în care prețurile sar deja de pragul psihologic de 2.000 euro pe metru pătrat!

În aceste condiții, strategiile s-au schimbat complet. Locuințele vechi devin noul „aur imobiliar”, fiind preferate de 44% dintre cumpărători. Blocurile comuniste, cândva ocolite, revin spectaculos în topul preferințelor, în timp ce apartamentele noi, sufocate de taxe și TVA ridicat, pierd teren.

Fenomenul este și mai vizibil în marile orașe, inclusiv la Iași, unde tot mai mulți cumpărători aleg să părăsească centrul și să se îndrepte spre periferii sau chiar zonele periurbane. Casele din afara orașului devin alternativa salvatoare pentru cei care vor mai mult spațiu la un preț suportabil.

Dar compromisurile nu se opresc aici! Aproape o treime dintre români sunt dispuși să accepte locuințe mai mici doar pentru a se încadra în buget, iar alții aleg fără ezitare apartamente mai vechi, chiar dacă asta înseamnă renovări costisitoare.

În același timp, presiunea fiscală își spune cuvântul: taxele și impozitele introduse în ultimul an au determinat o treime dintre potențialii cumpărători să amâne decizia de achiziție. Piața încetinește, iar cumpărătorii devin din ce în ce mai precauți, analizând luni întregi fiecare ofertă.

Cu toate acestea, dorința de a deveni proprietar nu dispare. Aproape o treime dintre români încă visează la o casă, în timp ce apartamentele cu două camere rămân în topul preferințelor. Însă drumul până la semnarea contractului devine tot mai lung, mai complicat și mai tensionat.

Într-o piață în care fiecare euro contează, iar compromisurile devin regulă, nu excepție, un lucru este clar: 2026 este anul în care cumpărătorii nu mai caută perfecțiunea, ci cel mai bun preț posibil. Carmen DEACONU