Ieșenii sunt chemați să decidă dacă orașul lor elimină complet „păcănelele”

O decizie care ar putea schimba radical fața Iașului stârnește deja valuri uriașe de reacții! Primăria a aruncat în dezbatere publică un proiect exploziv: interzicerea totală a sălilor de jocuri de tip slot-machine, cunoscute de toată lumea drept „păcănele”. O inițiativă care, dacă va fi adoptată, ar putea declanșa una dintre cele mai radicale transformări sociale din ultimii ani.

În spatele acestei mișcări stă un argument dur și fără menajamente: autoritățile locale vorbesc despre un fenomen „profund nociv”, capabil să distrugă vieți, familii și comunități întregi. Primarul Mihai Chirica a lansat un avertisment direct, descriind efectele jocurilor de noroc drept „devastatoare” pentru psihicul uman și generatoare de adevărate tragedii sociale. În acest context, municipalitatea propune retragerea autorizațiilor de funcționare pentru aceste săli, o măsură care ar închide practic robinetul unui fenomen controversat și omniprezent în oraș.

Dar miza nu este doar morală – este una uriașă, economică și socială. De ani de zile, „păcănelele” au proliferat în cartiere, lângă școli, între blocuri, în zone intens circulate, devenind pentru mulți o capcană zilnică. Acum, Iașul pare pregătit să spună STOP.

Totuși, decizia nu este luată în spatele ușilor închise. Autoritățile au lansat un apel direct către cetățeni, invitându-i să își spună părerea printr-un sondaj public. Practic, ieșenii sunt chemați să decidă dacă orașul lor va deveni unul dintre primele din România care elimină complet acest tip de activitate.

Într-un gest fără precedent, edilul a cerut și sprijinul Bisericii – atât al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cât și al Episcopiei Romano-Catolice – pentru a transmite mesajul în comunitate. Este o mobilizare rară, care arată dimensiunea și gravitatea subiectului.

Însă, dincolo de intențiile declarate, apare și o întrebare incomodă: ce se întâmplă cu oamenii care trăiesc din această industrie? Conștient de impactul social, primarul a cerut intervenția Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, solicitând ca eventualii disponibilizați să fie preluați rapid și sprijiniți prin programe de reconversie profesională.

Iașul se află, așadar, în fața unei decizii istorice. Pe de o parte, promisiunea unui oraș mai sigur, mai curat moral, mai protejat de tentații periculoase. Pe de altă parte, riscul unor pierderi economice și sociale imediate. Carmen DEACONU