Îmbrățișări de speranță. O Lumină în lupta pentru viață

Într-un univers al provocărilor personale și al tăcerilor grele, Clubul Inner Wheel Iași rămâne un prieten ale cărui îmbrățișări rămân mereu în amintire. Într-o zi ce părea a fi obișnuită, dar care a devenit excepțională, o parte din doamnele clubului au oferit susținere unei conferințe dedicate persoanelor cu afecțiuni oncologice, dăruindu-le mai mult decât sprijin – o rază de lumină într-un tunel întunecat.
Când pășim în universul persoanelor care luptă cu un diagnostic oncologic, simțim adesea greutatea unui munte nevăzut. Durerea, incertitudinea și teama devin tovarăși de drum nedoriți. Totuși, există o forță tăcută, dar extraordinar de puternică: comunitatea, iar Clubul Inner Wheel Iași a înțeles acest adevăr profund și a transformat ideea de susținere în acțiune concretă. Conferința, o inițiativă a Asociației Apel pentru Viață concretizată în proiectul „We CAN CERtanly be stronger togheter! – Sănătoși și informați împreună!”, nu a fost doar un eveniment. A fost o celebrare a vieții, a curajului și a demnității. Fiecare cuvânt rostit, fiecare îmbrățișare oferită și fiecare privire caldă au fost impregnate de o empatie autentică. Organizarea impecabilă și discursurile speakerilor invitați, dr Cătălina-Elena Bleah (psiholog organizațional), dr Daniela Ajjawi (medic homeopat), Iulia-Andreea Bud (terapeut holistic) și Magda Axinte (psihoterapeut integrativ), au transformat întâlnirea într-o oază pentru sufletele aflate în luptă. Sala a fost plină de povești – unele de succes, altele de război neterminat, dar toate unite de un fir roșu invizibil: dorința de a merge mai departe.
Poate cel mai vibrant moment a fost cel al discuțiilor libere, când invitatele au avut curajul să-și împărtășească experiențele personale. Între lacrimi și zâmbete, s-a simțit cum durerile se împart, iar bucuriile sporesc. În mijlocul acestor emoții copleșitoare, prezența Clubului Inner Wheel Iași a fost un far care a oferit direcție și liniște. S-au spus povești despre femei care au înfruntat cu demnitate chimioterapia, despre familii care au redescoperit dragostea în clipele grele și despre prietenii care s-au format în lupta cu boala. „Puterea prevenției și a vindecării începe de multe ori de la un simplu, dar din suflet Nu ești singur. Iar această conferință este dovada vie a faptului solidaritatea și empatia există și sunt în creștere. În această seară, împreună cu organizația Apel pentru Viață, ne-am angajat să fim acea voce de sprijin”, a spus ing. Simona Hodoroabă, PR al Clubului Inner Wheel și speaker în cadrul conferinței.
Într-o lume în care afecțiunile oncologice pot aduce alienare, Inner Wheel Iași a oferit un răspuns diferit: apropiere, iubire și un sentiment de apartenență.
Ceea ce a rămas în inimile celor prezenți după această conferință nu a fost doar o serie de informații utile sau lecții de viață, ci o adiere caldă a empatiei și a speranței. Pentru mulți dintre participanți, această experiență a însemnat mai mult decât o întâlnire – a fost începutul unui drum mai ușor de parcurs, fiindcă, uneori, să știi că nu ești singur face toată diferența.
Într-un final, poate că acesta este darul cel mai prețios pe care Clubul Inner Wheel Iași îl oferă comunității: darul de a reaminti fiecărei persoane aflate în suferință că lupta lor contează, că nu sunt invizibili, și că, în mijlocul tumultului, există întotdeauna cineva gata să le ofere sprijin.
Conferința nu a fost doar un eveniment. A fost o celebrare a vieții, a curajului și a demnității. Fiecare cuvânt rostit, fiecare îmbrățișare oferită și fiecare privire caldă au fost impregnate de o empatie autentică.

Maura ANGHEL

