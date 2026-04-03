Importul de mașini cu normă de poluare sub Euro 3 nu va mai fi permis!

* în plus, conform deciziilor pregătite de Guvern, o persoană fizică va putea aduce în țară maximum două mașini * este o lovitură directă pentru micii „bișnițari” auto și pentru rețelele informale care alimentau piața cu vehicule ieftine din Occident * de menționat că, în acest moment, România are unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din Europa: aproape 40% din mașinile aflate în circulație sunt la limita tehnologică a siguranței și poluării

Un proiect de ordonanță aflat pe masa Guvernului promite să schimbe radical regulile jocului și să închidă, aproape peste noapte, robinetul importurilor de mașini vechi. Iar impactul va fi resimțit direct în buzunarele românilor.

În centrul acestei revoluții legislative se află o interdicție dură: niciun autovehicul cu normă de poluare sub Euro 3 nu va mai putea fi adus în țară. Asta înseamnă sfârșitul pentru mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2 – vehicule care, deși vechi, reprezentau până acum soluția accesibilă pentru mii de familii. Practic, o întreagă categorie de autoturisme dispare din oferta de import.

Dar șocul nu se oprește aici. Proiectul introduce și o limită drastică: o persoană fizică va putea aduce în țară maximum două mașini. Este o lovitură directă pentru micii „bișnițari” auto și pentru rețelele informale care alimentau piața cu vehicule ieftine din Occident.

Mai mult, orice mașină declarată „daună totală” în țara de origine va fi interzisă la import. Fără excepții. Fără compromisuri. Iar autoritățile vor merge și mai departe: vehiculele care nu respectă noile reguli vor fi considerate „produse periculoase” și vor fi returnate pe cheltuiala celui care le-a adus. Practic, riscul financiar cade integral pe importator.

În paralel, apare o nouă obligație birocratică: fiecare mașină adusă în România va trebui declarată în maxim 48 de ore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, iar conformitatea va fi verificată în detaliu. Este un filtru suplimentar care va încetini și mai mult fluxul de vehicule.

Toate aceste măsuri vin pe fondul unei realități incomode: România are unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din Europa. Cu o vârstă medie de aproape 15 ani și peste 3,4 milioane de mașini mai vechi de 20 de ani, țara este, practic, un muzeu pe roți. Aproape 40% din mașinile aflate în circulație sunt, în esență, la limita tehnologică a siguranței și poluării.

Dar aici apare marele paradox: dacă importurile sunt blocate, iar mașinile vechi deja înmatriculate nu mai pot fi revândute sau reînmatriculate (așa cum sugerează precedentele europene), piața auto riscă să intre într-un blocaj total. Oamenii nu vor mai putea cumpăra ieftin, dar nici vinde ușor.

Și mai tensionată este situația la nivel european. Orice restricție privind importurile riscă să intre în conflict cu principiul liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană. România a mai fost sancționată în trecut pentru astfel de măsuri și a fost obligată să returneze taxe încasate ilegal. Un nou episod de tip infringement nu este deloc exclus. Andrei TURCU