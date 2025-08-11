Imunizarea pe cale naturală va fi mai scumpă

Cătină, deși în cantități mai mari în acest an, va fi mai scumpă. Scumpirile în lanț la electricitate, combustibil și creșterea TVA îi fac pe producători să crească prețul. Ploile au făcut ca producția să fie dublă anul acesta, dar la fel de mare este și cererea. Beneficiile cătinii asupra sistemului imunitar sunt cunoscute de consumatori, vitamina C este cea care o face vedeta în fiecare toamnă.

Pe o suprafață de 5 hectare, Virgil Sandu cultivă de câțiva ani, în Lețcani, cătină. Vânzările și producția au fost la început mici, dar de la un an la altul cererea a crescut atât de mult încât a marit, anul acesta, suprafața cultivată. Recoltarea rămâne însă marea provocare. „La recoltare se taie crenguțele, curățăm toate frunzele pe care le vedem, crenguța asta o introducem într-un tunel de congelare rapidă la -35 de grade, pe urmă, cu bătaie cu furca pe crengi sau cu un băț mai gros, cad fructele astea, dacă bat acum nu cade niciun fruct”, spune Virgil Sandu, producător cătină.

Fructul miraculos care ne ferește de răceli și ne aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate este cultivat de secole, dar în România a devenit foarte popular odată cu pandemia. „Am mărit suprafața de cătină anul acesta cu încă un hectar, aveam doar 4, două le recoltăm într-un an, 2 într-un an. Undeva la 4 tone estimăm anul acesta. Anul trecut n-am recoltat nici măcar 2 tone din cauza secetei, dar anul ăsta a plouat”, spune fermierul.

Deși producția este mare, și cheltuilele de îngrijire, recoltare și procesare sunt mai mari, așa ca producătorii vor crește prețul. „Anul trecut, cătina nepreparată, crudă, boabe costa 30 de lei pe kilogram, iar siropul presat la rece ajungea la 40 de lei. Anul acesta vom crește cu 5 lei prețul. Noi mergem cu adaos foarte mic, un câștig foarte mic și ținem și prețul jos, nu avem preț de agricultură ecologică, cu toate că suntem certificați. Ceilalți producători care folosesc, probabil, or să mai coboare puțin prețurile, dar nu uitați că s-au mărit și taxele”, explică producătorul.

Cătina, căutată mai mult când începe școala

Cu doar câteva săptămâni înainte de începerea noului an școlar cătină devine vedetă. Părinții o cumpără pentru a le crește imunitatea celor mici. Florin Lungu, un alt producător din județul Iași, abia face față cererii. „Cred că cel mai popular e siropul de cătină, îndulcit cu miere naturală, presată la rece. Avem la 35 de lei jumătate de litru, iar apoi cătina naturală pusă în miere de albine, puțin mai acrișoară, sau pulberea de cătină care se păstrează mai ușor și se poate consuma într-un ceai, într-un smoothie, într-o salată. Se caută mult când începe școala. Părinții o dau copiilor pentru imunitate, cumpără multă, încep să le dea de pe acum. E cea mai bună pentru imunitate”, spune Florin Lungu, cultivator

„Noi deseori ne facem câte un borcan, punem miere și cătină și când ajungem la ea mâncăm atât de multă, că nu ne mai putem sătura. Și mie îmi place, e foarte bună”, spune o fetiță. „Am descoperit-o oleacă mai încoace, facem la blender, cu miere de albine, un suculeț, e bună, foarte bună”, spune și bunica fetei.

Deși este un remediu natural, este important și cum îl consumăm, căci nu trebuie să facem exces. „La 100 g de cătină, ea conține în jur de 200 până la 400 de mg de vitamina C, în condițiile în care dozajul zilnic recomandat de vitamina c este de 500 mg și peste 1000 putem să întâlnim hipervitaminoză și disconfort abdominal”, explică Ionuț Ignat, nutriționist.

Combinația de miere și cătină ne dă o mână de ajutor pe partea de enzime, care ajută la procesarea și la metabolizarea vitaminelor și mai ales a antioxidanților.

Beneficiile cătinii sunt multe: întărește sistemul imunitar, protejează inima și vasele de sânge, regenerează și protejează pielea, are efect antioxidant, îmbunătățește vederea, ajută la digestie, ajută în procesul de slăbire. Cătină conține Vitamina C, de 10 ori mai mult decât citricele, Vitaminele A, E, K și complexul B, Omega 3, 6, 7 și 9. Maria STANCU