

Un cățel fără stăpân își poate găsi familia chiar în centrul Iașului. Duminică, între orele 11.00 și 18.00, Piața Unirii devine locul în care adopția, voluntariatul și grija față de animale se întâlnesc.

Iașul adoptă: căței din adăpost își caută familie în Piața Unirii

Duminică, 21 iunie 2026, Piața Unirii din Iași va deveni locul unei întâlniri care poate schimba, în câteva minute, două vieți: a unui om și a unui cățel fără familie. Între orele 11.00 și 18.00, ieșenii sunt invitați la Târgul de Adopții organizat de Asociația Sfântul Mucenic Trifon, alături de Adăpostul Municipal Iași.

Evenimentul aduce în centrul orașului câini care așteaptă o casă, un om al lor și șansa de a ieși din viața de adăpost. Pentru cei care se gândesc de multă vreme să adopte un animal, târgul poate fi momentul potrivit pentru o decizie asumată. Pentru ceilalți, poate fi măcar prilejul de a afla cum pot ajuta: prin voluntariat, donații, promovarea adopțiilor sau sprijin pentru activitatea adăpostului.

De ce contează adopția

Adopția nu este doar un gest frumos, ci o formă concretă de responsabilitate civică. Fiecare câine adoptat înseamnă o viață salvată și, în același timp, un loc eliberat în adăpost pentru un alt animal aflat în nevoie. Într-un oraș în care abandonul rămâne o problemă vizibilă, astfel de evenimente pot schimba nu doar destine individuale, ci și felul în care comunitatea privește animalele fără stăpân.

Organizatorii îi încurajează pe ieșeni să vină chiar dacă nu sunt încă pregătiți pentru adopție. O vizită la târg poate însemna o mângâiere, o discuție cu voluntarii, o informație utilă sau începutul unei implicări pe termen lung. Nu toți oamenii pot adopta imediat, dar aproape fiecare poate face ceva: să distribuie un anunț, să ajute la socializarea câinilor, să susțină hrana, îngrijirea sau tratamentele animalelor.

Ce trebuie să știe cei care vor să adopte

Cei care își doresc un câine trebuie să privească adopția ca pe un angajament, nu ca pe o emoție de moment. Un animal are nevoie de timp, hrană, îngrijire medicală, răbdare și stabilitate. Tocmai de aceea, întâlnirea directă cu voluntarii și reprezentanții adăpostului este importantă: viitorii adoptatori pot afla ce temperament are câinele, ce nevoi are și cum se poate adapta într-o familie.

Târgul din Piața Unirii este, în același timp, o invitație la empatie și la maturitate. Un câine adoptat nu vine cu pedigree de vitrină, dar vine cu o poveste, cu loialitate și cu o capacitate uriașă de atașament. Pentru mulți dintre acești câini, o simplă oprire în fața țarcului poate fi începutul unei vieți noi.

Evenimentul are loc duminică, 21 iunie 2026, în Piața Unirii din Iași, între orele 11.00 și 18.00. Mesajul organizatorilor este simplu: adoptă, mângâie, iubește. Iar pentru cineva care trece duminică prin centrul orașului, fericirea s-ar putea să aibă patru lăbuțe și să aștepte, cuminte, să fie luată acasă. Maura ANGHEL