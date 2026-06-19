

Peste 15.000 de copii din Iași, Botoșani și Neamț ar putea avea parte, în vara anului 2026, de bucuria unei tabere organizate chiar în satul lor. Proiectul „Tabăra din Pridvorul Satului”, susținut prin platforma Fiideajutor.ro, are nevoie urgentă de donații pentru activitățile programate în perioada 1 iulie – 10 septembrie.

O tabără care ajunge acolo unde copiii nu pot pleca

Pentru mii de copii din satele Moldovei, vacanța de vară nu înseamnă întotdeauna excursii, tabere sau experiențe noi. În multe comunități rurale, mai ales în zone vulnerabile sau izolate, accesul la activități educative, recreative și de formare este limitat. Tocmai de aceea, „Tabăra din Pridvorul Satului” schimbă sensul obișnuit al unei tabere: nu îi duce pe copii departe de casă, ci aduce tabăra la ei.

Proiectul, început în 2012, este desfășurat de Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu voluntarii ATOR, ASCOR și PSTI, cu sprijinul comunităților parohiale din Iași, Botoșani și Neamț.

Timp de trei zile, curtea bisericii devine un spațiu viu, în care copiii se joacă, lucrează în echipă, descoperă prietenia, capătă încredere și trăiesc experiența unei veri altfel. Pentru unii dintre ei, este prima tabără din viață.

Jocuri, ateliere, rugăciune și curajul de a vorbi

Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune, jocuri de energizare, dansuri, ateliere creative și educative, concursuri, drumeții, vânătoare de comori și foc de tabără. Copiii pregătesc și momente artistice pentru comunitate, iar activitățile sunt gândite astfel încât să dezvolte cooperarea, răbdarea și lucrul în echipă.

Dimensiunea spirituală rămâne una dintre mizele proiectului. Nu este doar o tabără de vacanță, ci și un spațiu în care copiii pot pune întrebări, pot vorbi despre ce îi frământă și pot întâlni adulți și tineri voluntari care îi ascultă.

„Tabăra nu se rezumă la jocuri și ateliere. Ne rugăm împreună în fiecare zi, slujim Sfânta Liturghie și ne bucurăm de prezența lui Hristos între noi. Avem și acel moment de «Întreabă preotul», în care copiii vin cu inima deschisă și vorbesc liber despre ce îi frământă. De multe ori, discuțiile acelea aduc unele dintre cele mai frumoase schimbări în ei, iar acestea rămân cu ei mult timp după ce noi plecăm din sat”, spune Pr. Mihail Siminciuc, coordonatorul proiectului.

Peste 13.000 de copii au participat anul trecut

În 2025, „Tabăra din Pridvorul Satului” a ajuns la aproximativ 13.000 de copii, prin mai mult de 120 de tabere organizate în comunități rurale. Proiectul a fost posibil cu implicarea a 300 de tineri voluntari.

Pentru 2026, obiectivul este mai mare: 150 de tabere, aproximativ 400 de voluntari și peste 15.000 de copii participanți din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Pe lângă beneficiul direct pentru copii, proiectul îi formează și pe tinerii voluntari. Din sat în sat, aceștia învață responsabilitatea, răbdarea, lucrul în echipă și atenția față de cei mai mici. Pentru mulți copii, voluntarii devin primul model de tânăr implicat pe care îl întâlnesc aproape de casa lor.

30 de lei pot aduce o tabără mai aproape de un copil

Organizatorii spun că participarea unui copil poate fi susținută cu 30 de lei, sumă care acoperă materiale pentru ateliere, creioane, acuarele și alte resurse necesare activităților. Pentru cei peste 15.000 de copii vizați în această vară, necesarul total ajunge la 450.000 de lei.

Donațiile pentru „Tabăra din Pridvorul Satului” se pot face online, pe platforma www.fiideajutor.ro, cu mențiunea „TABARA”, sau prin pagina dedicată campaniei de pe Donorbox.

Cei care vor să ajute pot dona și direct în conturile afișate de organizatori:

RON: RO27 BACX 0000 0030 1057 8064

EUR: RO70 BACX 0000 0030 1057 8066

USD: RO43 BACX 0000 0030 1057 8067

Beneficiar: Arhiepiscopia Iașilor – UniCredit Iași.

Fiideajutor.ro este Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și funcționează ca un punct de întâlnire între cei care au nevoie de sprijin și cei care pot oferi ajutor, timp, resurse sau expertiză. Maura ANGHEL