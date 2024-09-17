În premieră națională, un basarabean a făcut puşcărie pentru că a condus fără permis

* a primit pedeapsa cu executare, deoarece nu s-a prezentat la niciun termen al procesului * la finele săptămânii trecute, el a fost liberat condiţionat

În România, să primeşti o pedeapsă cu executare pentru conducere fără permis e un fapt rarissim, în acest deceniu înregistrându-se o singură astfel de condamnare pe întreg teritoriul naţional. E vorba de cazul basarabeanului Vasile H. (30 de ani), care a intrat în ţară pe data de 6 decembrie 2020, pe la Vama Albiţa. Se afla la volanul unui microbuz Mercedes Sprinter, plin cu călători.

Când poliţiştii de frontieră i-au cerut permisul, Vasile a spus, foarte senin, că n-are aşa ceva. Agenţilor nu le-a venit să creadă şi au trimis o adresă către Centrul de Contact, solicitând autorităţilor din Republica Moldova să comunice dacă Vasile este sau nu titular de permis de conducere. Răspunsul primit a confirmat că omul nu minţise.

Normal, s-a deschis imediat dosar penal, „pe parcursul cercetărilor inculpatul a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, cel puţin la început, când s-a prezentat în faţa organelor de urmărire penală şi a dat declaraţie în calitate de suspect, recunoscând fapta”. Tot cu prilejul audierilor de la Parchet, Vasile a declarat că, în luna ianuarie 2020, s-a hotărât sa obţină permisul de conducere şi s-a înscris la o şcoală de şoferi din Republica Moldova, a urmat cursurile, dar din cauza pandemiei SARS-Cov2 şi a restricţiilor impuse atunci, n-a mai susţinut examenul.

Se prefigura o sentinţă cu suspendare ori cu amânare, cum se întâmplă, de regulă, în asemenea speţe. Numai că inculpatul nu s-a mai prezentat nici în faţa organelor de urmărire penală, nici în faţa instanţei, deşi a fost legal citat. Nu şi-a exprimat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, condiţie fără de care nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori amânarea executării acesteia. Deci, puşcărie. Un an, începând cu data de 3 decembrie 2023.

Abia după ce a ajuns în Penitenciarul Iaşi, basarabeanul a realizat imensa prostie ce o făcuse, neprezentându-se la proces. S-a pus pe muncă la modul îndârjit, cu gând să scape cât mai repede de acolo. Şi, imediat ce a executat fracţia de pedeapsă necesară, a şi făcut cerere de liberare condiţionată. Evident, magistraţii ieşeni i-au admis solicitarea. De-acum e liber şi poate să-şi dea examentul pentru carnetul auto. Claudiu CONSTANTIN