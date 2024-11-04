Inaugurarea unui colț de interpretare a naturii – Pădurea Tătăruși

Direcția Silvică Iași în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejat, prin Serviciul Teritorial Iași are deosebita plăcere de a vă invita să explorați începând cu data de 01 noiembrie 2024 unui colț de interpretare a naturii localizat la limita sitului Natura 2000 ROSAC0176 Pădurea Tătăruși și a rezervației naturale 2.546 Pădurea Tătăruși.

Pădurea Tătăruși reprezintă o zonă împădurită cu o suprafață de 53,2 ha aflată în administarea Direcției Silvice Iași, cu dublu statut de protecție, fiind declarată pe de-o parte rezervație naturală de tip forestier pentru conservarea pădurii de fag dar dar și sit Natura 2000 pentru conservarea unor specii și habitate cu valoare deosebită, protejate la nivel european.

Realizat de Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, prin Direcția Silvică Iași în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejat, prin Serviciul Teritorial Iași, colțul de interpretare va reprezenta un veritabil instrument educațional și va crea cadrul pentru organizarea unor lecții de educație în natură, într-un mediu natural adecvat, cu un suport informațional accesibil, obiectivul principal fiind acela de a stimula interesul vizitatorilor pentru explorarea naturii, trasformând o plimbare în aer liber într-o experiență interactivă, utilă și plăcută.

Direcția Silvică Iași în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejat, prin Serviciul Teritorial Iași a inaugurat începând cu anul 2023 mai multe trasee tematice, amintind aici doar: Poiana cu Schit – natură, cultură, spiritualitate și Pădurea Mârzești – prin pădurea de foioase....

Prin această inițiativă se urmărește ca iubitorii de natură să beneficieze de funcția recreativă și valoarea peisagistică deosebită a pădurilor de pe raza județului Iași într-un mod activ, util și informat.

La inaugurarea Traseului tematic Rezervația Forestieră – Pădurea Tătăruși” au mai fost prezenți și numeroși invitați din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, Inspectoratul Școlar Iași, Facultatea de Istorie, Facultatea de Geografie, Facultatea de Biologie, Primăria comunei Tatarusi și alte instituții partenere, precum și șefii ocoalelor silvice și responsabilii de activități din cadrul Direcției Silvice Iași. Au participat și copii de la Școala Hărmănești, Gimnazială Tatarusi si de la Liceul Unirea Pașcani.

A fost un eveniment extrem de emoționant, natura fiind surprinsă în momentul de maximă culoare, iar locul plin de istorie, cultură și spiritualitate a fost atât de frumos prezentat de oaspeții de o calitate remarcabilă.