Încă 278 de ieșeni cu Bacalaureat!

* doar o treime dintre cei care au susţinut Bacalaureatul de toamnă din acest an au primit note de trecere * la nivelul judeţului Iaşi, rata cumulată de promovare înainte de contestaţii este de 28,99% * procentul celor promovaţi în județul Iași a depășit media naţională, care este 24,4%

Pentru promoţia curentă, rata de promovare este 30,27%, iar pentru promoţiile anterioare 25,57%. Practic, au promovat 278 de candidaţi dintr-un total de 959 de candidaţi prezenţi.

Contestaţiile pot fi depuse sau transmise doar în cursul zilei de luni, până la ora 18, inclusiv prin mijloace electronice. „Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună sau să transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 august”, spune Antonina Bliorţ, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiţii: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea; obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

Menţionăm că activităţile din cadrul examenului naţional de bacalaureat se realizează prin intermediul platformei dedicate evaluării digitalizate. Laura RADU