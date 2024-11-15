Încă o amânare în procesul fostului șef al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu
Magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi au amânat vineri decizia privind o eventuală întoarcere la DNA a dosarului în care Dumitru Buzatu este acuzat de luare de mită.
Un nou termen de judecată a fost stabilit pe data de 6 decembrie, potrivit portalului instanţelor de judecată.
La sfârşitul lunii octombrie, Curtea de Apel Iaşi a dispus de la dosar a mijloacelor de probă constând în înregistrări efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice în dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu.
Totodată, instanţa a înlăturat dispoziţia de începere a judecăţii în cazul lui Buzatu.
Pe 17 aprilie, Curtea de Apel Iaşi a decis definitiv plasarea în arest la domiciliu a fostului lider PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mită şi arestat preventiv în luna septembrie a anului trecut. Ulterior, Buzatu a fost plasat sub control judiciar.
Potrivit anchetatorilor, Buzatu a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când primea 1,25 milioane de lei drept mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract. Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii acestuia, după ce fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui i-ar fi primit într-un restaurant.
