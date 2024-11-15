Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Mașinile vechi, interzise în marile orașe!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii, campionii apelurilor false și inutile la 112!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Încă o amânare în procesul fostului șef al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu

Încă o amânare în procesul fostului șef al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu

Încă o amânare în procesul fostului șef al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu

Magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi au amânat vineri decizia privind o eventuală întoarcere la DNA a dosarului în care Dumitru Buzatu este acuzat de luare de mită.

Un nou termen de judecată a fost stabilit pe data de 6 decembrie, potrivit portalului instanţelor de judecată.

La sfârşitul lunii octombrie, Curtea de Apel Iaşi a dispus de la dosar a mijloacelor de probă constând în înregistrări efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice în dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu.

Totodată, instanţa a înlăturat dispoziţia de începere a judecăţii în cazul lui Buzatu.

Pe 17 aprilie, Curtea de Apel Iaşi a decis definitiv plasarea în arest la domiciliu a fostului lider PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mită şi arestat preventiv în luna septembrie a anului trecut. Ulterior, Buzatu a fost plasat sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, Buzatu a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când primea 1,25 milioane de lei drept mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract. Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii acestuia, după ce fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui i-ar fi primit într-un restaurant.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe