Încă un Kaufland la Iași: zona vizată este Dacia-Canta, lângă bariera BJATM. Autorizația de construcție tocmai a fost emisă

În mijlocul unei zone foarte activă din punct de vedere imobiliar, pe o suprafață de aproape 5.000 mp va răsări un nou magazin din categoria supermarketurilor. Noul Kaufland figurează cu adresa pe str. Sergent Grigore Ioan nr. 10, chiar lângă calea ferată, dar cel puțin în acest moment are acces din străzile Lupiței și Tabacului.

La fel ca alte magazine similare – dintre care cele mai apropiate trei centre comerciale se află la distanțe de 4-800 de metri – viitorul supermarket va avea mai multe locuri de parcare, respectiv 210. Primarul Iașului tocmai a emis autorizația de construcție cu câteva zile în urmă.

Strada Sergent Grigore Ioan, care face legătura între cartierele Dacia (str. Tabacului) și Canta, este printre cele mai degradate din municipiu. La începutul anului, primarul Mihai Chirica și-a manifestat nemulțumirea atât în Consiliul Local, cât și în fața jurnaliștilor că strada respectivă nu poate fi modernizată. Str. Serg. Grigore Ioan este una privată pe segmentul dintre intersecțiile cu str. Lupiței, cea paralelă cu calea ferată, respectiv cu str. Tabacului.

Potrivit afirmațiilor făcute de primar în plenul primei ședințe ordinare din acest an a Consiliului Local, proprietarul o cedează Municipalității contra unei sume consistente – peste un milion de euro. Cum nici administrația locală nu poate face investiții pe terenuri private, strada respectivă va mai rămâne așa o vreme, probabil până când se vor finaliza șantierele începute de o parte și de alta a ei.

În acest moment, în municipiul Iași sunt cinci magazine Kaufland, iar în județ șase (cel de la Pașcani). Celelalte magazine Kaufland din municipiu sunt situate în Păcurari, pe strada Aurel Vlaicu (Tătărași), bd. Chimiei (lângă complex Tudor Vladimirescu), str. Teodor Râșcanu (Alexandru cel Bun) și str. Mitropolit Varlaam (lângă Piața Nicolina). Un alt Kaufland avizat deja este în capăt CUG. Rămâne de văzut așadar care va fi gata mai întâi, și va fi astfel al șaselea Kaufland din municipiu: cel din Dacia sau cel din CUG?