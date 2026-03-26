Pagina principală Moldova Incendiu la o ambulanță, pe DN28, în Strunga

Incendiu la o ambulanță, pe DN28, în Strunga

Incendiu la o ambulanță, pe DN28, în Strunga

 

* intervenție rapidă a pompierilor pentru a evita o tragedie

Momente tensionate astăzi pe drumul european DN28, unde o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost cuprinsă de flăcări, la compartimentul motor. Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului, vehiculul nu transporta pacienți, evitându-se astfel o tragedie.

La fața locului au intervenit prompt două autospeciale de stingere cu apă și spumă, cu 10 subofițeri și un ofițer, care au acționat decisiv pentru localizarea și lichidarea flăcărilor. Pompierii au reușit să împiedice extinderea incendiului la întregul autovehicul, însă focul s-a propagat temporar și la vegetația uscată din apropiere, afectând o suprafață de aproximativ 100 mp.

Condițiile au fost dificile, incendiul manifestându-se inițial generalizat la nivelul ambulanței, cu risc major de propagare. Intervenția rapidă a forțelor de intervenție a limitat însă extinderea flăcărilor, evitând pagube și mai mari.

ISU Târgu Frumos menține monitorizarea zonei, intervenția fiind în desfășurare pentru asigurarea siguranței și prevenirea reaprinderii.

 

