Incendiu la o fabrică mare din Iași

Un incendiu a izbucnit ieri dimineaţă la o hală a unei fabrici din Iaşi. Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 300 de metri pătraţi. Pompierii au intervenit prompt și s-a reușit salvarea clădirii, care are o suprafață de 70.000 de metri pătraţi. Cauza probabilă a incendiului de la fabrica Moldomobila au fost scânteile produse de un dispozitiv de tăiere căzute pe elemente inflamabile aflate în apropiere. Pompierii au acționat cu șase autospeciale de stingere, două autoplatforme pentru salvări de la înălțime, o ambulanță și o autospecială pentru transportul persoanelor, potrivit ISU Iaşi.