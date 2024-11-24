Incendiu la Volovăț. Șase echipaje de pompieri s-au luptat cu flăcările care au cuprins o casă

Şapte echipaje de pompieri au intervenit, duminică după-amiază, pentru stingerea unui incendiu la o casă din localitatea Volovăţ, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, ca urmare a declanşării incendiului, două femei au suferit atacuri de panică, având nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre acestea, de 81 de ani, a fost transportată la spital.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari de la Detaşamentul Rădăuţi şi lucrătorii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din comunele Volovăţ, Marginea, Horodnic şi Suceviţa.

"În momentul de faţă, incendiul este localizat, fiind salvate construcţiile care se aflau în imediata apropiere. De asemenea, din şură, au fost evacuaţi şi salvaţi trei porci. Suprafaţa afectată este de aproximativ 250 de metri pătraţi - casă, bucătărie de vară şi şură, construcţii corp comun dispuse în forma literei U", au precizat oficialii ISU.