Incendiu pe 10 hectare de teren la Dofteana

Un incendiu a afectat, miercuri, cel puţin 10 hectare de vegetaţie uscată din pădurea aflată în satul Bogdana, comuna Dofteana, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

‘În urma evaluării situaţiei, dispozitivele de intervenţie au fost dimensionate în vederea localizării şi lichidării incendiului’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, sergentul major Ema Tereş.

La faţa locului intervin mai multe echipaje de pompieri din Oneşti, Moineşti şi Bacău.

În sprijinul pompierilor militari au venit şi pompierii voluntari din cadrul SVSU Dofteana şi angajaţi ai Ocolului Silvic Târgu Ocna.

Intervenţia la faţa locului este în dinamică.