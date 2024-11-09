Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Incendiu uriaș la Moldomobila! Zeci de pompieri se luptă cu flăcările

 În urmă cu puțin timp a fost raportat un incendiu în județul Iași. Din primele informații   , acesta se manifestă la fabrica Moldomobila.

 

„La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta cu flacără și degajari de fum în interiorul halei pe o suprafață de aproximativ 300 mp.
În urma incendiului au ars aproximativ 50 mp din acoperișul tip terasă cu învelitoarea bitumoasă și diverse deșeuri, lacuri și solvenți. A fost salvată clădirea în suprafață de aproximativ 70.000 mp.
Cauza probabilă de producere a incendiului au fost scânteile mecanice produse de dispozitivul de tăiere, căzute pe elementele combustibile din imediata apropiere (Nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor)”, au declarat reprezentanții ISU Iași. /.lllllllllll;UPDATE: Incendiul este localizat, iar cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.

Știre inițială:

„Incendiu produs la deșeuri lemnoase în interiorul fabricii Moldomobila din municipiul Iasi, strada Bucium. La locul solicitării acționează șase autospeciale de stingere, două autoplatformă pentru salvări de la înălțime, o ambulanță de prim-ajutor calificat, o autospecială pentru transportul persoanelor”, au declarat reprezentanții ISU Iași.

 

Pompierii intervin.

Momentan nu s-au înregistrat victime.

