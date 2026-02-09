* Iașul intră în sezonul goanei după locuri la școală * părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până pe 31 august (inclusiv) trebuie să-i înscrie la Clasa Pregătitoare * Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică proiectul de calendar pentru 2026–2027

Iașul are în fiecare an aceeași poveste legată de înscrierile la școală, care revine cu altă intensitate: regula de vârstă este clară, calendarul e fix, dar emoția apare dintr-un detaliu simplu — locurile nu sunt „egale” peste tot. În timp ce, la nivel de județ, capacitatea totală poate părea suficientă, presiunea reală se strânge în jurul câtorva unități foarte căutate, în care cererile depășesc constant oferta.

Proiectul ministerului stabilește pragul care îi privește direct pe părinți: copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 trebuie înscriși în clasa pregătitoare. Pentru copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, înscrierea este posibilă, dar intră în joc recomandarea de înscriere (de la grădiniță sau, în anumite situații, prin evaluare realizată de CJRAE/CMBRAE).

În același proiect este trecut și intervalul care va aglomera secretariatele și platformele: între 31 martie și 6 mai 2026 se completează, se depun și se validează cererile-tip (online sau la unitatea de învățământ), iar finalul procesului este programat pentru 16 iunie 2026, când trebuie publicate rezultatele finale. Ministerul precizează și că documentul este în consultare publică și va fi aprobat ulterior prin ordin de ministru, după analizarea propunerilor primite.

Potrivit evidențelor Inspectoratului Școlar Județean Iași, după prima etapă de înscriere, totalul general raportat este în scădere: dacă entru anul școlar 2024–2025 a fost un total general de 7.469 locuri, cu 7.089 copii admiși după etapa I și 380 locuri libere pentru etapa a II-a, pentru anul școlar 2025–2026, raportarea arată 7.363 locuri total general, 6.908 admiși și 455 locuri libere după etapa I. Diferența de capacitate totală este de 106 locuri (7.469 față de 7.363).

O privire aruncată spre zona care doar cel mai tare pentru majoritatea părinților — învățământul de stat în regim de masă — tabloul rămâne aproape la fel, dar cu mici ajustări: după etapa I, pentru 2024–2025 au fost raportate 327 clase și o capacitate de 6.153 locuri, cu 74 locuri libere; pentru 2025–2026, au fost 317 clase și 6.133 locuri, cu 188 locuri libere. Asta înseamnă, pe acest segment, o scădere de 10 clase și 20 de locuri (de la 6.153, la 6.133), dar și faptul că, per total, după etapa I au rămas mai multe locuri libere în anul următor — semn că presiunea nu dispare, ci se poate muta, de la o zonă la alta, în funcție de școli și opțiuni.

Asta e, de fapt, miza reală în Iași: nu doar câte locuri există la nivel de județ, ci câte sunt exact în școlile unde se adună cele mai multe cereri. Calendarul intră în linie dreaptă, iar bătălia începe înainte de prima solicitare depusă cu verificarea circumscripției, a opțiunilor și a locurilor reale.

Teona SOARE