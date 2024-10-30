Începe procesul gulerelor albe de la Iași. 12 inculpați, toți unul și unul, judecați pentru tunuri de 2,5 milioane de euro

După patru ani de anchetă și un an și jumătate de contestații, dosarul „gulerelor albe” transformate în samsari de terenuri valoroase a ajuns la un pas de începerea procesului. Magistrații Curții de Apel au dispus săptămâna trecută începerea judecății dosarului în care avocați, notari și interlopi sunt acuzați că ar fi înșelat zeci de oameni care încercau să-și obțină fostele proprietăți.

Rechizitoriul procurorilor DIICOT a creionat un grup infracțional organizat în jurul unui nucleu format dintr-un samsar imobiliar, un avocat și un notar, la care se adăugau funcționari publici și interlopi (vezi numele lor în link-ul de mai jos, care descrie schema detaliată a înșelătoriilor). Grupul identifica persoane vârstnice ale căror cereri de retrocedare a unor terenuri fuseseră aprobate, dreptul de proprietate fiindu-le deci recunoscut. Din varii motive însă, procesul de retrocedare era blocat de ani de zile la nivelul instituțiilor publice. Obosite să alerge de la o instituție la alta în încercarea de a-și obține dreptul, persoanele în cauză acceptau să acorde membrilor grupului împuterniciri pentru a recupera și valorifica, în numele lor, terenurile revendicate. Proprietățile recuperate erau vândute, banii fiind reținuți însă de membrii grupului, fără a mai ajunge la foștii proprietari.

Anchetatorii au stabilit existența unui prejudiciu de 2,5 milioane euro, bani „spălați” ulterior de membrii grupului. Procurorii au învinovățit 12 inculpați de infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani sau camătă. Chemați în instanță sunt și patru părți vătămate, foști proprietari lăsați fără terenuri și pe cazurile cărora a fost construită anchetă. Alte 29 de persoane reprezintă posibile părți vătămate, persoane care ar putea reclama un interes. Printre acestea se numără investitori imobiliari precum Ioan Zapodeanu, Marian Alexe sau Daniel Niculiță, care au cumpărat terenuri asupra cărora escrocii nu aveau drepturi reale. Decizia Curții de Apel, de începere a judecății nu este definitivă, ea putând fi contestată.