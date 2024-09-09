Începutul anului școlar a luat prin surprindere autoritățile

* din cauza lucrărilor de reabilitare prelungite, 7.057 elevi din 46 de unităţi de învăţământ vor învăţa în alte spaţii educaţionale, iar în 142 școli activitatea va fi organizată în două schimburi * elevii revin în şcoli sau grădiniţe care fie nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, fie nu au autorizaţie la incendiu * în această situaţie sunt 25 de unităţi de invăţământ * „Sunt în continuare comunităţi rurale care nu au apă curentă, nu au canalizare, nu deţin cabinete medicale şi sunt şi zone unde apa potabilă nu este conformă din perspectivă bacteriologică”, a spus şefa ISJ * sunt şi 27 şcoli cărora le lipsesc autorizaţiile de securitate la incendiu * alte 120 nu fac obiectul autorizării * încă mai sunt 15 unităţi de învăţământ din 10 comune care au toaleta în curte

Clopoţeul sună pentru 135.000 de elevi din judeţ. În anul şcolar 2024-2025, aceștia vor învăţa în 590 de instituţii de învăţământ preuniversitar de stat și 67 de unităţi de învăţământ particular. Cele 210 unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică (111 în mediul rural) au 380 de structuri arondate - trei sunt creşe, 23 sunt grădiniţe cu program prelungit, două sunt şcoli primare, 115 şcoli gimnaziale, 19 colegii, 29 licee, 18 şcoli profesionale şi o şcoală postliceală.

Dincolo de emoţii şi aşteptările revederii cu prietenii şi colegii, nu toţi elevii revin în sălile lor de clasă. Din cele 590 de instituţii de învăţământ preuniversitar unde va suna clopoțelul, în 448 se vor desfăşura activităţi educaţionale doar în program de dimineaţă, iar în 142 activitatea va fi organizată în două schimburi. Din cauza lucrărilor de reabilitare, la început de an şcolar 7.057 elevi din 46 de unităţi de învăţământ vor învăţa în alte spaţii educaţionale. „Nicăieri în lume reţeaua şcolară nu ţine pasul cu dinamica demografică. În ultimii ani a fost o creştere explozivă a persoanelor care au devenit rezidenţi în municipiul Iaşi, sunt şi nuclee demografice dezvoltate în periurbanul Iaşiului, nu şi infrastructura şcolară. Însă o tendinţă a ultimilor ani este ca părinţii să îşi lase copiii la grădiniţe şi şcoli primare şi gimnaziale din cartierul în care domiciliază”, a spus şefa Inspectoratului Şcolar, Luciana Antoci.

15 școli încă au toaletele în curte

În plină eră a digitalizării şi a comunităţilor smart, încă mai sunt elevi care învaţă în clădiri care nu au toalete. Şefa ISJ Iaşi spune că încă mai sunt 15 unităţi de învăţământ din 10 comune care au toaleta în curte. „A scăzut numărul şcolilor care au toalete în curte, dar nu atât de mult cât ne-am fi dorit. Sunt 15 unităţi de învăţământ din 10 comune care mai au toaleta în curte. Pentru aproape toate, cu excepţia comunei Dolheşti, există proiecte în desfăşurare”, a spus Luciana Antoci.

Şcoli fără autorizaţii

Şi în acest an, elevii revin în şcoli sau grădiniţe care fie nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, fie nu au autorizaţie la incendiu. În această situaţie sunt 25 de unităţi de invăţământ. „Sunt în continuare comunităţi rurale care nu au apă curentă, nu au canalizare, nu deţin cabinete medicale, şi sunt şi zone unde apa potabilă nu este conformă din perspectivă bacteriologică”, a spus şefa ISJ.

Sunt şi 27 şcoli cărora le lipsesc autorizaţiile de securitate la incendiu. Alte 120 nu fac obiectul autorizării. „Şcolile care nu au autorizaţie de securitate la incendiu au un număr semnificativ de clădiri în conservare. Ele nu mai sunt funcţionale, pentru că au fost construite clădiri noi. Sunt şi clădiri aflate în curs de reabilitare. Pentru cele mai multe au fost iniţiate demersuri dar fie nu au primit un răspuns, fie le-au fost respinse solicitările din cauza problemelor constatate de ISU ca fiind neconforme”, a spus Luciana Antoci.

Cursuri în în 157 de containere , la Colegiul Pedagogic

Pentru al treilea an consecutiv, elevii Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” vor participa la ceremonia de deschidere a noului an școlar într-o altă locație, urmare a lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a corpurilor de clădire ale instituției.

Proiectul de reabilitare a Colegiul Pedagogic beneficiază de o finanțare de 162,5 milioane de lei prin Programul „Școli Sigure și Sănătoase” inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) privind consolidarea și reabilitatea imobilelor încadrate în categoria de risc seismic ridicat. Din această sumă, 149,08 milioane de lei reprezintă suma pentru consolidarea și reabilitarea cladirii C1 (Liceu) și 13,4 milioane de lei cea pentru modernizarea Corpului C2 (Cantină).

Din cauza lucrărilor de consolidare şi reabilitare a clădirii, activitatea didactică de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” se desfăşoară începând din anul școlar 2022-2023 într-o altă locaţie, respectiv Colegiul Tehnic de Construcții „Gheorghe Asachi”, situată tot în Copou. Până la finalizarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a imobilului, elevii Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” își vor desfășura activitatea, începând din această toamnă, în cadrul unei clădiri modulare amplasată în curtea unității de învățământ, constând în 157 de containere care vor forma o structură compusă din 33 săli de clasă, 2 laboratoare, o sală de gimnastică, cancelarie, 4 grupuri sanitare pentru elevi, un grup sanitar pentru profesori, holuri de circulaţie, scări, accese, etc. Sălile de clasă, laboratoarele, holurile și grupurile sanitare respectă cele mai înalte standarde specifice construcțiilor modulare care sunt folosite pretutindeni în spațiul European, urmând să asigure cele mai bune condiții de învățare pentru elevi și un climat educațional corespunzător exigențelor.

Potrivit autorităților locale, clădirea modulară va fi practic o școală nouă, cu tot ceea ce presupune acest lucru, pornind de la dotări și până la siguranța și confortul oferit elevilro și cadrelor didactice. Lucrările pentru realizarea platformei, a racordurilor la utilități și a celorlalte construcții adiacente (scări, șarpante ,etc.) au fost executate de SC InBit SRL pentru suma de 5,1 milioane de lei, fonduri d ela bugetul local, în timp ce pentru închirierea celor 147 de containere, Primăria a încheiat un Acord-cadru de închiriere a acestora cu SC Trident GSA SRL pentru o perioadă de 36 de luni pentru suma de 5 milioane de lei cu TVA.

Lucrările de consolidare și refuncționalizare a imobilelor - monument istoric ale Colegiului Pedagogic (Corp C1 Liceu, construit în anul 1891, și Corp C2 Cantină) sunt executate de SC Iasicon SA pentru suma de 56,5 milioane de lei fără TVA, respectiv 67,2 milioane de lei cu TVA, termenul de finalizare a acestora fiind de 36 de luni în cazul clădirii liceului și respectiv de 24 de luni în cazul cantinei. Contractul vizează realizarea lucrărilor de intervenţii pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea și creşterea performanţei energetic, în cadrul proiectului fiind prevăzute, de asemenea, construirea unei săli de sport și crearea de spații cu destinația de creșă și de grădiniță.

Noul an şcolar începe cu reguli şi obligaţii noi atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi şi profesori. În anul şcolar 2024-2025, elevii care deranjează orele pot fi trimişi într-o altă sală, sub supravegherea altui profesor. La finalul fiecăruia dintre cele 5 module, elevii vor primi câte o notă la purtare. Părinţii au obligaţia de a veni şi ei la şcoală, la şedinţele organizate de şcoală, şi să asigure o ţinută decentă copiilor lor. Profesorii au interdicţia să facă meditaţii cu elevii pe care îi au la clasă.

În anul şcolar 2024-2025, a fost introdusă bursa de rezilienţă. „De bursa de rezilienţă vor putea beneficia primii 30% dintre elevii dintr-o clasă care au avut la finalul anului şcolar trecut media anuală între 7,00 şi 9,50. Cei care au avut media anuală mai mare de 9,50 vor beneficia de bursa de merit. În acest an şcolar se vor mai acorda bursă de excelenţă olimpică I, valoarea ei fiind între 750 şi 3.000 de lei; bursă de excelenţă olimpică II - 700 de lei; bursă de merit - 450 de lei; bursă de rezilienţă - 300 de lei; bursă socială - 300 de lei; bursă pentru mame minore - 700 de lei; bursă tehnologică - 300 de lei”, a spus Sergiu Constantin Enea, inspector general adjunct.

Noul regulament de organizare şi funcţionare al şcolilor prevede ca părinţii să asigure elevilor o ţinută decentă şi să participe la şedinţele cu părinţii organizate de şcoală. Ei vor trebui să plătească orice daune pe care copiii lor le aduc mobilierului şcolii. Dacă nu vor să semneze un contract educaţional pentru copii lor, părinţii pot primi amendă de până la 5.000 de lei.

De anul acesta, elevii care deranjează orele vor fi trimişi în altă sală de clasă. Şefa Inspectoratului Şcolar, Luciana Antoci, a spus că elevii care vor ajunge în „clasa de detenţie” vor fi implicaţi în alte tipuri de activităţi care au legături cu procesul didactic. „Profesorul poate să facă apel la un alt cadru didactic din şcoală sau la un angajat de pe segmentul didactic auxiliar, în aşa fel încât elevul recalcitrant să poată fi preluat într-o sală care are condiţii educaţionale. Practic, unde se pot face activităţi alternative. Vorbim despre un centru de informare, despre o bibliotecă, despre un laborator, unde, evident, copilul va fi sub supravegherea unui profesor sau a unui angajat de pe segmentul didactic auxiliar care îi va trasa atribuţii, responsabilităţi alternative celor de la clasă. Mă refer aici la bibliotecar, la psiholog, consilier şcolar”, a spus Luciana Antoci, şefa Inspectoratului Şcolar.

De anul acesta s-au reintrodus măsuri pentru elevii teribilişti. Ei pot fi eliminaţi temporar.

În timpul orelor, elevii nu au voie să folosească telefoanele mobile sau alt dispozitiv electronic fără acordul profesorului. Acesta le poate confisca telefonul până la finalul orelor de curs.

De anul acesta, la finalul fiecărui modul elevii vor primi câte o notă la purtare, care va fi scăzută cu câte un punct în cazul elevilor cu 20 de absenţe nemotivate sau iar în final va rezulta media anuală la purtare.

Elevii care au media la purtare mai mică decât 8 în anul şcolar anterior nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar, teologic şi pedagogic.

Din acest an şcolar portofoliul educaţional al elevului devine obligatoriu pentru generaţia de preşcolarii care intră în grupa mijlocie şi generaţia de elevi care intră în clasa pregătitoare.

De asemenea, „personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare activităţi de pregătire suplimentară/ meditaţii contracost cu beneficiarii primari de la clasa/ clasele la care este încadrat în anul şcolar în curs, conform procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei”.

Anul şcolar 2024-2025, care începe pe 9 septembrie şi se va încheia pe 20 iunie. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 6 iunie 2025, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 13 iunie 2025.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 27 iunie 2025.

Elevii vor veni la şcoală, în modul 1, care se desfăşoară în perioada 9 septembrie - 25 octombrie. Vor avea vacanţă în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie şi vor începe modul 2 pe data de 4 noiembrie până pe 20 decembrie. Între 21 decembrie 2024 şi 7 ianuarie 2025 elevii vor avea vacanţă. Modul 3 va începe pe 8 ianuarie 2025 şi continuă până pe 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025. În perioada 10 februarie - 2 martie 2025, elevii vor avea vacanţă. modul 4 se va derula de pe 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025. În perioada 18 aprilie - 27 aprilie 2025 elevii vor avea iar vacanţă. Ei revin pe 28 aprilie la şcoală, în modulul 5, până pe 20 iunie 2025. Vacanţa mare va fi în perioada 21 iunie 2025 – 7 septembrie 2025.

Programul naţional „Şcoala altfel” şi programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 9 septembrie 2024 – 30 mai 2025, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare este la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

