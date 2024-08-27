Închirierea unui apartament în capitala Moldovei, misiune aproape imposibilă!

A mai rămas aproximativ o lună de zile până la startul noului an universitar, iar mulți tineri care își continuă studiile în Iași își caută, pe ultima sută de metri, chirie în capitala Moldovei. Foarte mulți dintre ei au un buget bine stabilit pentru acest lucru, dar se lovesc de prețurile destul de piperate pe care le solicită proprietarii de locuințe. Apartamentele accesibile, în zonele bune ale orașului, sunt doar un vis în momentul de față, iar mulți tineri sunt nevoiți să caute soluții și să facă compromisuri pentru a avea cazare pe timpul anului universitar.

Conform celor relatate de agenții imobiliari, oferta este tot mai subțire, pe zi ce trece, iar cei care nu au apucat să își găsească chirie în Iași se confruntă deja cu o misiune aproape imposibilă. „Deja foarte mulți tineri și-au găsit chirie pentru noul an universitar, dar există și mulți studenți care abia au început să caute apartamente sau sunt încă în căutarea locuinței. Pentru ei, misiunea devine tot mai dificilă. Oferta noastră este tot mai redusă, de la o zi la alta, deoarece apartamentele pe care ei le caută s-au închiriat deja. Vorbim în special despre garsoniere, apartamente cu o cameră sau cu două camere, cu suprafețe de până la 45 de metri pătrați. Aceste locuințe au fost și sunt la mare căutare, dar oferta este aproape inexistentă. Cei care au închiriat apartamente precum cele menționate au plătit prețuri de maximum 300 de euro, în funcție de zonă. În momentul de față, este foarte greu de găsit un apartament cu două camere la prețuri de 250-270 de euro, așa cum solicită clienții. Mai avem astfel de locuințe în ofertă, dar prețurile depășesc 320 de euro, deci este o diferență considerabilă”, a declarat Cornel Voinea, consilier imobiliar din Iași.

Ce zone preferă studenții care vin în Iași?

Conform specialiștilor în imobiliare, există și anumite zone pe care studenții care vin în Iași le preferă. Astfel, aceștia nu mai caută apartamente în apropierea universitățile și au început să își îndrepte atenția spre locuințele cu prețuri mai accesibile, de la marginea orașului. „Pe mulți dintre ei nu îi deranjează că drumul până la universitatea durează mai mult. Preferă să plătească mai puțin pentru condiții mai bune, în zonele limitrofe ale orașului. Astfel, mulți caută apartamente în Păcurari, Tătărași sau în zona capăt CUG. Din păcate, oferta este tot mai subțire când vine vorba despre aceste zone. În prezent au rămas apartamentele mai scumpe, situate în zona centrală a orașului, în apropierea universităților”, a mai spus consilierul imobiliar ieșean.

Studenții nu mai renunță la chirie pe perioada vacanței

Dacă în urmă cu câțiva ani studenții obișnuiau să renunțe la chirie pe perioada vacanței de vară, când plecat din oraș, acest lucru nu se mai întâmplă și în prezent. Aceștia sunt conștienți că este foarte greu să îți găsești o locuință în toamnă și aleg să achite chiria și pe perioada verii. „Tinerii nu mai eliberează apartamentele pe perioada verii, deoarece nu doresc să le piardă. Astfel, plătesc chiria chiar dacă nu locuiesc acolo. Totodată, există și mulți studenți care rămân în Iași pe perioada verii, întrucât își găsesc locuri de muncă în oraș. Există multinaționalele, care angajează foarte mulți tineri, iar unii dintre ei ajung să se stabilească în Iași și să lucreze chiar din timpul studiilor”, a încheiat Cornel Voinea. Cristian ANDREI