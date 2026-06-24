Iaşi, 24 iunie 2026 - Incident fara consecinte la Palas Campus. Incendiul a fost limitat si stins rapid

În dimineaţa zilei de 24 iunie 2026, în jurul orei 6:50, s-a declanşat un incendiu în interiorul unei cafenele situată la parterul clădirii de birouri. Cafeneaua nu era deschisă publicului la ora respectivă, iar în interior nu se afla nicio persoană. Dispeceratul de pază al clădirii a apelat numărul de urgenţă, iar echipajele de pompieri au intervenit prompt la faţa locului pentru izolarea incendiului şi lichidarea acestuia.

Incendiul nu s-a propagat la niciunul dintre spaţiile comerciale situate la parterul clădirii şi nici la spaţiile de birouri de la etajele superioare. Incidentul a avut loc în afara orelor de funcţionare a operatorilor şi companiilor din clădire şi nu au fost înregistrate victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale. Urmează ca autorităţile competente să stabilească circumstanţele şi cauzele exacte ale incendiului.

Reprezentatii PALAS - CAMPUS