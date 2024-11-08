Incident grav la Salina Târgu Ocna. Bolovani de sare au căzut din tavan, iar înăuntru erau turiști. Conducerea a fost demisă

Salina Târgu Ocna din județul Bacău a fost închisă după ce bolovani uriași de sare, cu o greutate de zeci de kilograme, s-au desprins din tavanul salinei și au căzut pe traseul turiștilor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Deși salina ar fi trebuit să fie închisă imediat, acest lucru nu s-a întâmplat și timp de 4 zile turiștilor li s-a permis accesul. Doar zona în care s-a prăbușit tavanul a fost izolată și marcată.

Duminică dimineaţă, la numai câteva minute după ce primul autobuz cu turişti a intrat în salina Târgu Ocna, din tavan au căzut bucăți mari de sare. Imaginile surprinse acolo arată mormanele de zăcământ de sare căzute atunci, într-o zonă accesibilă vizitatorilor.

Conducerea salinei a anunțat evenimentul superiorilor de la București abia miercuri

Societatea Națională a Sării a hotărât în cele din urmă închiderea salinei și demararea unei anchete interne. Directorul salinei Târgu Ocna și directorul adjunct au fost demiși din funcții.