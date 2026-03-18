Incident rutier la Suceava: Polițiști răniți într-un accident provocat de neacordarea priorității

O autospecială de poliție din cadrul Serviciului Criminalistic IPJ Suceava a fost implicată în această seară, în jurul orei 19:40, într-un accident rutier în timp ce se deplasa la o misiune operativă cu semnalele acustice și luminoase active. Coliziunea a avut loc cu un autoturism care ar fi schimbat direcția de mers fără a acorda prioritate, iar în urma incidentului trei persoane au fost rănite ușor.

O autospecială de poliție din dotarea Serviciului Criminalistic IPJ Suceava, în timp ce se deplasa cu utilizarea semnalelor acustice și luminoase la o misiune operativă sesizată prin SNUAU 112, a intrat în coliziune cu un alt vehicul care ar fi efectuat manevra de schimbare a direcției de mers, fără a acorda prioritate.

În urma evenimentului a rezultat ranirea ușoară a celor doi polițiști aflați in autospeciala de poliție, precum si a unui pasager din celălalt autoturism.

Ambii șoferi, au fost testați cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.