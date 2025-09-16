INCREDIBIL: Şi-a târât fosta iubită, agăţată de portieră!

Un individ va fi nevoit s ă dea socoteal ă î n fa ţ a instan ţ ei, dup ă ce a fost acuzat că şi-a jefuit fosta iubită.

Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi au dispus trimiterea în judecată a lui Florin Cristian Carp (41 de ani), din Vaslui, pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.

Pe data de 7 ianuarie 2018, Silvia. F. a sesizat Poliţia cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, ar fi fost jefuită de către fostul prieten, în parcarea unui supermarket din Iaşi.

Scandal cât casa, în văzul lumii

Anchetatorii au precizat că, în ziua amintită, în jurul orei 12.45, Silvia F. s - a întâlnit cu Florin Cristian Carp în parcarea supermarketului respectiv. Femeia avusese o relaţie de concubinaj cu vasluianul din luna aprilie 2014, până în decembrie 2017. Atunci, femeia a decis să pună capăt relaţiei, lucru cu care Carp nu a fost de acord, acesta continuând să o sune şi să îi trimită mesaje.

Printre mesajele trimise, acesta i - a cerut şi să îi restituie diverse bunuri pe care i le făcuse cadou, precum şi o sumă de bani, în contul unei vacanţe petrecute împreună în străinătate.

Pe data de 7 ianuarie 2018, femeia a fost la cumpărături împreună cu o prietenă, cele două fiind urmărite de către Carp, potrivit procurorilor. În parcarea magazinului, cei doi foşti iubiţi au avut o discuţie, femeia cerându - i vasluianului să o lase în pace, deoarece nu mai exista nicio legătură între ei.

Pe de altă parte, individul i - a cerut acesteia să îi restituie diverse bunuri făcute cadou, inclusiv inelul de logodnă, iar femeia a fost de acord, mergând acasă pentru a aduce obiectele respective. Ulterior, cei doi s-au reîntâlnit, pentru ca femeia să îi poată restitui obiectele în cauză. Astfel, f emeia i - a înmânat individului două sacoşe cu haine.

„ I nculpatul a luat partea v ă t ă mat ă î n b raţ e cu forţa , împrejurare în care i - a sustras din buzunarul gecii un telefon mobil marca Samsung Galaxy A5, în valoare de 1.300 de lei. La scurt timp, acesta a urcat în autoturismul său, dar victima a sesizat lipsa telefonului şi a mers la maşină pentru a discuta cu inculpatul şi pentru a - şi recupera telefonul ” , a declarat Monica Palaghia, prim - procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Conform acesteia, î ntruc â t individul a refuzat să îi returneze celularul şi pornise motorul maşinii, femeia s-a agăţat de portiera stânga-faţă , dar vasluianul a pornit vehiculul ş i a mers pentru aproximativ 200 de metri, târându-şi fosta iubită pe asfalt. În momentul în care individul a mărit viteza de deplasare, victima s- a desprins de portier ă ş i a c ăz ut pe asfalt. În urma incidentului, femeia a suferit mai multe leziuni, pentru care a avut nevoie de 5 - 6 zile de îngrijiri medicale.