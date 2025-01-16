Industria de evenimente din Iași, o afacere de lux cu un impact economic surprinzător

* oraș cu un parfum aristocratic, unde istoria se împreunează armonios cu modernitatea, Iașul a devenit un pol important al industriei de evenimente din România * de la nunți spectaculoase, conferințe internaționale, gale mondene până la festivaluri exclusiviste, acest sector s-a transformat într-un adevărat motor economic * organizatorii de evenimente, antreprenorii din domeniu, dar și furnizorii de servicii conexe susțin o piață vibrantă, care generează locuri de muncă și aduce un aport semnificativ la dezvoltarea economică a orașului

Industria evenimentelor din Iași este una complexă, care implică o rețea amplă de specialiști: wedding planneri, organizatori de evenimente corporate, designeri florali, specialiști în lumini și sunet, furnizori de catering, fotografi, make-up artiști, dar și hotelieri și restaurante de lux. Fiecare eveniment este un puzzle meticulos alcătuit, iar cererea pentru servicii premium este în continuă creștere. „Un eveniment reușit nu înseamnă doar organizare logistică, ci și un concept personalizat, care să reflecte povestea clienților. De la decoruri extravagante inspirate din filme, până la meniuri gourmet create de chefi renumiți, totul trebuie să fie unic”, explică Maria Gogan, wedding planner cu peste 10 ani de experiență în domeniu.

Evenimentele de lux: un fenomen cu impact economic major

Piața evenimentelor premium din Iași a cunoscut o creștere impresionantă în ultimii ani, fiind susținută de mai mulți factori. Creșterea nivelului de trai, expunerea la tendințele internaționale și dorința de a crea experiențe memorabile au dus la o explozie a cererii pentru evenimente sofisticate. Un eveniment corporate de mari dimensiuni poate depăși sume de 100.000 de euro. „Când vine vorba de evenimentele corporate, companiile investesc tot mai mult în branding și experiențe inedite pentru angajați și parteneri. Vorbim de conferințe tematice, lansări de produse cu efecte speciale impresionante și locații exclusiviste”, explică Andrei D., organizator de evenimente corporate.

Furnizorii din culise, o rețea interconectată

Industria evenimentelor nu funcționează izolat. Ea atrage și susține o varietate de afaceri locale. De exemplu, florăriile premium din Iași au dezvoltat divizii specializate în decoruri de evenimente, iar cofetăriile artizanale lucrează în parteneriate strânse cu organizatorii de evenimente pentru a livra torturi spectaculoase.

Un alt exemplu este industria foto-video, care a cunoscut un boom semnificativ datorită cererii pentru servicii high-end. „Un pachet foto-video pentru un eveniment exclusivist poate ajunge între 3.000 și 10.000 de euro, mai ales dacă implică filmări aeriene, efecte cinematografice și post-procesare avansată”, spune Daniel T., fotograf de evenimente.

Nu doar evenimentele private alimentează această industrie. Iașul a devenit gazda unor festivaluri de anvergură, precum Rocanotherworld sau FILIT, care atrag mii de participanți, turiști și influenceri. Astfel de evenimente generează venituri considerabile pentru hoteluri, restaurante, dar și pentru industriile creative locale.

Provocările unui domeniu efervescent

Deși industria evenimentelor este una dintre cele mai prospere, provocările nu lipsesc. De la imprevizibilitatea economică, lipsa personalului specializat, până la nevoia continuă de inovație, organizatorii trebuie să se adapteze rapid.

„Un eveniment de succes necesită multă pregătire și logistică impecabilă. Trebuie să fii mereu cu un pas înainte, să gândești soluții rapide și să ai o echipă de încredere. Cerințele cresc, iar clienții sunt tot mai exigenți”, afirmă Alina Panait, manager de evenimente.

Se preconizează că acest domeniu va continua să crească, odată cu dezvoltarea infrastructurii orașului și creșterea atractivității turismului. Se investește tot mai mult în tehnologii noi pentru evenimente (holograme, realitate augmentată, experiențe personalizate), iar locațiile premium încep să apară din ce în ce mai frecvent.

Maura ANGHEL

Iașul a demonstrat că poate fi un punct de referință pentru evenimentele de elită, iar impactul economic al acestui sector continuă să fie unul spectaculos. Cu antreprenori pasionați și o cerere tot mai mare pentru exclusivitate și rafinament, orașul se conturează ca o destinație de top pentru evenimente de neuitat.