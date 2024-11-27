Infecțiile respiratorii acute au afectat peste 5.700 de ieșeni

Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, în săptămâna 18–24 noiembrie s-au înregistrat 5.763 cazuri de infecții respiratorii acute, cu 42 cazuri (0,72%) mai multe față de săptămâna 11–17 noiembrie.

Dintre acestea, 4.610 sunt infecții virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS), 1.146 sunt pneumonii și 7 cazuri de gripă (clinică). În intervalul de timp menționat, nu s-au înregistrat cazuri de gripă confirmată prin test RTPCR și nu au fost înregistrate decese.

Din analiza stratificată pe grupe de vârstă reiese că incidența cea mai mare pentru pneumonii, IACRS și gripă este la grupa de vârstă 5-14 ani.

De asemenea, în săptămâna 18–24 noiembrie au fost raportate 254 internări, reprezentând 4,40 % din numărul total de cazuri, cu 20 mai multe față de saptămâna anterioară: IACRS (infecții virale ale căilor respiratorii superioare) – 108 internări, pneumonii – 140 internări, gripe – 6 internări.

Cu privire la vaccinarea antigripală, conform ultimelor date centralizate, din luna septembrie și până marți, 26 noiembrie, s-au vaccinat 51.353 persoane din județul Iași, din care 49.585 au beneficiat de vaccin antigripal compensat 100% sau 50%, pe baza rețetelor eliberate de medicul de familie sau medicul specialist, cu care s-au prezentat la farmaciile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Restul, de 1.768 persoane, au beneficiat de vaccin prin achiziție proprie de la aceste farmacii. Carmen DEACONU