Infecționiștii avertizează: „Otrăvirea este inevitabilă”

Pe perioada anotimpului de vară, foarte mulți ieșeni își petrec concediile în alte țări, pe plaje, unde aleg să consume preparate care mai de care mai interesante și mai atrăgătoare. Peștele exotic și fructele de mare sunt incluse în meniul oricărui restaurant, mai ales pe perioada verii. Chiar dacă sunt foarte apreciate și gustoase, medicii ieșeni îi îndeamnă pe oameni să fie foarte atenți în momentul în care aleg să le consume. „Este bine să ştim că, în anumite perioade ale anului, mai multe specii de peşti şi crustacee pot conţine biotoxine otrăvitoare, care persistă chiar şi după gătire. Peştii cu aceste toxine nu arată, nu miros şi nu au gust urât. Gătirea, marinarea sau congelarea nu distrug toxinele. Prin urmare, otrăvirea este inevitabilă. Ele sunt întâlnite mai ales la peştii din zonele tropicale şi subtropicale”, a precizat dr. Florin Roşu, manager al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Iaşi .

Conform cadrelor medicale, o astfel de intoxicație are simptome specifice, iar cei care întâmpină probleme trebuie să apeleze la ajutorul doctorilor, deoarece poate fi fatală. „Această intoxicaţie prezintă simptomatologie specifică. Vorbim despre diplopie, adică vedere dublă, paralizie a muşchilor, manifestată prin căderea pleoapelor şi imposibilitatea controlului acestora, dificultăţi de înghiţire, până când acest reflex este abolit, iar în final, dacă nu este acţionat în timp util, se ajunge la stop cardio respirator determinat de paralizia muşcilor respiratori”, adaugă medicul ieşean.

Medicii susţin că aceste intoxicații pot pune viaţa în pericol mai ales dacă este vorba despre copii sau persoane în vârstă. Totodată şi persoanele cu alte afecţiuni cronice intră în categoria de risc.

Conservele de pește poti fi și ele un pericol

Începutul anotimpului de toamnă este momentul în care gospodinele încep să pregătească cele mai gustoase conserve, printre ele numărându-se și cele de pește. Medicii susțin că aceste preparate trebuie să fie consumate cu mare atenție, deoarece pot fi alterate. „Este indicată evitarea consumului de peşte exotic, a conservelor de peşte sau cu peşte, mai ales dacă capacul conservei este umflat. Totodată, trebuie să ne prezentăm imediat în triajul spitalului dacă apar simptome după ingestia unui preparat din peşte”, a încheiat dr. Florin Roşu. Cristian ANDREI