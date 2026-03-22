Influencerii în sutană. Biserica atrage tinerii în feed

* în Iași, lupta pentru atenția tinerilor nu se mai duce doar în curtea bisericii, ci și în feed * cel mai puternic exemplu este, foarte probabil, părintele Dan Damaschin, preotul ieșean cu cea mai mare vizibilitate online dintre figurile clericale locale cu audiențe publice ușor de verificat: aproximativ 58.000 de urmăritori pe Instagram și un prag de 300.000 de urmăritori pe TikTok * în jurul unor astfel de figuri și al platformelor media ale Arhiepiscopiei Iașilor, Biserica încearcă să rămână relevantă pentru o generație crescută în ritmul scroll-ului, al clipurilor scurte și al mesajelor livrate instant

La nivel instituțional, semnalul este limpede că rugăciunile stau bine în social media. La Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor, Biserica arată că Doxologia și-a consolidat prezența online prin site, dar și prin Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp și Telegram. În același bilanț apar și dimensiunile rețelei ecleziale din teritoriu: Arhiepiscopia Iașilor avea la finalul anului trecut 1.248 de parohii, 38 de filii și 1.180 de preoți. Pentru o structură de asemenea dimensiuni, mutarea spre social media nu mai este un detaliu de imagine, ci o adaptare la felul în care circulă astăzi atenția publică.

Mutarea este justificată de faptul că publicul tânăr este deja acolo. Raportul Digital 2026 pentru România arată că TikTok avea 8,71 milioane de utilizatori de peste 18 ani la final de 2025, cu o acoperire publicitară de 57% din populația adultă, iar Instagram ajungea la circa 6 milioane de utilizatori adulți. În paralel, o analiză citată din același ecosistem de date arată că România avea la finalul lui 2025 aproximativ 12,9 milioane de identități active în social media, adică 68,3% din populație. Pentru orice instituție care vrea să rămână vizibilă, inclusiv pentru Biserică, absența din aceste platforme începe să coste.

La adolescenți, dependența de conținutul scurt este și mai clară. Un studiu World Vision România arată că 84,2% dintre tinerii de 14-19 ani care au TikTok intră zilnic pe platformă, 53,4% o accesează de mai mult de patru ori pe zi, iar timpul mediu petrecut acolo este de aproximativ două ore și jumătate pe zi. În acest context, mesajul religios lung, solemn și rareori adaptat limbajului digital riscă să piardă competiția pentru atenție încă din primele secunde.

Părintele Dan Damaschin, campion în social media

În Iași, Doxologia este exemplul cel mai clar de profesionalizare a comunicării religioase online. În martie 2026, contul de Instagram al platformei afișa 113.000 de urmăritori, o audiență greu de ignorat pentru un proiect media religios. Practic, comunicarea religioasă nu mai trece doar prin comunicate, afișe și anunțuri parohiale, ci prin reels, stories, live-uri și conținut video adaptat ritmului rețelelor.

În acest peisaj, părintele Dan Damaschin iese clar în față. Datele publice îl arată cu aproximativ 58.000 de urmăritori pe Instagram, iar postarea sa din 23 ianuarie 2026 anunța atingerea pragului de 300.000 de urmăritori pe TikTok. El pare să fie, în acest moment, cel mai influent preot din online-ul ieșean, cel puțin dintre conturile clericale locale cu vizibilitate publică măsurabilă. Asta se schimbă, de fapt, în Iași: nu fondul credinței, ci forma prin care ea încearcă să ajungă la tineri. Preotul care vorbește firesc pe Instagram, apare în clipuri scurte, transformă o campanie socială într-un mesaj viral sau intră în dialog cu publicul prin video are astăzi mai multe șanse să fie ascultat decât unul care rămâne vizibil doar în spațiul liturgic. Pentru Biserica ieșeană, misiunea nu mai începe doar din fața altarului, ci și din fața camerei telefonului.

Teona SOARE