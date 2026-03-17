Pagina principală Moldova Înghesuială mare la „tortul" infrastructurii ieșene

Licitațiile organizate de Primăria Municipiului Iași au devenit adevărate câmpuri de luptă pentru marile firme de construcții, iar cea mai recentă competiție a stârnit un interes uriaș: nu mai puțin de cinci ofertanți s-au înghesuit pentru a pune mâna pe contractul de peste 30 de milioane de lei!

Este vorba despre modernizarea a 10 străzi din oraș, un proiect care, deși pare tehnic la prima vedere, ascunde o miză financiară colosală. Suma totală – peste 31 de milioane de lei cu TVA – a declanșat o adevărată cursă contra cronometru între firmele interesate, fiecare încercând să prindă o felie cât mai mare din „tortul” infrastructurii ieșene.

Nume grele din domeniu au intrat în competiție: Conset SA, Eky-Sam SRL, Geiger Transilvania SRL, dar și două asocieri puternice – Concret Drum SRL – Viarom Construct SRL și Vam Sofi Trans SRL – Big Conf SRL. O confruntare pe muchie de cuțit, în care fiecare ofertă poate face diferența între profituri uriașe și ratarea unei oportunități de aur.

Miza? Aproape 5 kilometri de străzi care urmează să fie complet transformate. De la strada Grigore T. Popa până la drumul de legătură Iași – Ciurea, fiecare metru de asfalt devine o piesă într-un puzzle financiar impresionant. Proiectul promite reabilitarea completă a carosabilului și trotuarelor, cu respectarea standardelor tehnice moderne, structură rutieră durabilă: strat de asfalt nou, fundație din piatră spartă și balast, trotuare pavate cu pavele vibropresate, pentru siguranță și accesibilitate.

Lungimea cumulată a străzilor este de 4.820 metri: strada Grigore T. Popa - 677 metri, strada Dealul Zorilor - 1.480 metri, strada Rampei - 264 metri, fundac Păcureți - 153 metri, strada Păcureți - 276 metri, strada Rediu - 203 metri, stradela Rediu - 141 metri, strada Movila Păcureți - 468 metri, strada Constantin Pop - 323 metri, drum de legătură Iași – Ciurea - 805 metri. Cert este că această licitație nu este un caz izolat. Primăria anunță un program de modernizare fără precedent, care cuprinde aproape 130 de străzi din toate cartierele orașului. O ofensivă masivă asupra infrastructurii, dar și o oportunitate imensă pentru constructori.

Într-un oraș în care fiecare groapă a devenit subiect de nemulțumire publică, iar traficul pune zilnic nervii șoferilor la încercare, aceste investiții sunt așteptate ca o gură de aer. Însă, până la primul strat de asfalt turnat, rămâne de văzut cine va ieși învingător din această competiție aprinsă. Carmen DEACONU

