Licitațiile organizate de Primăria Municipiului Iași au devenit adevărate câmpuri de luptă pentru marile firme de construcții, iar cea mai recentă competiție a stârnit un interes uriaș: nu mai puțin de cinci ofertanți s-au înghesuit pentru a pune mâna pe contractul de peste 30 de milioane de lei!

Este vorba despre modernizarea a 10 străzi din oraș, un proiect care, deși pare tehnic la prima vedere, ascunde o miză financiară colosală. Suma totală – peste 31 de milioane de lei cu TVA – a declanșat o adevărată cursă contra cronometru între firmele interesate, fiecare încercând să prindă o felie cât mai mare din „tortul” infrastructurii ieșene.

Nume grele din domeniu au intrat în competiție: Conset SA, Eky-Sam SRL, Geiger Transilvania SRL, dar și două asocieri puternice – Concret Drum SRL – Viarom Construct SRL și Vam Sofi Trans SRL – Big Conf SRL. O confruntare pe muchie de cuțit, în care fiecare ofertă poate face diferența între profituri uriașe și ratarea unei oportunități de aur.

Miza? Aproape 5 kilometri de străzi care urmează să fie complet transformate. De la strada Grigore T. Popa până la drumul de legătură Iași – Ciurea, fiecare metru de asfalt devine o piesă într-un puzzle financiar impresionant. Proiectul promite reabilitarea completă a carosabilului și trotuarelor, cu respectarea standardelor tehnice moderne, structură rutieră durabilă: strat de asfalt nou, fundație din piatră spartă și balast, trotuare pavate cu pavele vibropresate, pentru siguranță și accesibilitate.

Lungimea cumulată a străzilor este de 4.820 metri: strada Grigore T. Popa - 677 metri, strada Dealul Zorilor - 1.480 metri, strada Rampei - 264 metri, fundac Păcureți - 153 metri, strada Păcureți - 276 metri, strada Rediu - 203 metri, stradela Rediu - 141 metri, strada Movila Păcureți - 468 metri, strada Constantin Pop - 323 metri, drum de legătură Iași – Ciurea - 805 metri. Cert este că această licitație nu este un caz izolat. Primăria anunță un program de modernizare fără precedent, care cuprinde aproape 130 de străzi din toate cartierele orașului. O ofensivă masivă asupra infrastructurii, dar și o oportunitate imensă pentru constructori.

Într-un oraș în care fiecare groapă a devenit subiect de nemulțumire publică, iar traficul pune zilnic nervii șoferilor la încercare, aceste investiții sunt așteptate ca o gură de aer. Însă, până la primul strat de asfalt turnat, rămâne de văzut cine va ieși învingător din această competiție aprinsă. Carmen DEACONU