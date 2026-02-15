Îngrijiri medicale gratuite la domiciliu pentru pacienții imobilizați. Ce poți cere prin CAS și care sunt pașii

* când ai acasă un părinte imobilizat după un AVC, o rudă cu escare sau un bolnav oncologic în stadiu avansat, presiunea cade pe familie * puțini știu însă că îngrijirile medicale la domiciliu pot fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, pe baza unei recomandări medicale. Iată ce se poate face acasă, cine are dreptul și cum pornești procedura, fără drumuri inutile

Pentru multe familii, îngrijirea unui pacient nedeplasabil înseamnă un maraton: injecții, pansamente, sondă urinară, recoltări pentru analize, kinetoterapie, logopedie. În realitate, o parte importantă din aceste servicii poate fi asigurată gratuit, prin furnizori aflați în contract cu CAS, dacă pacientul este eligibil și există recomandarea corectă.

Cine poate primi îngrijiri la domiciliu

Îngrijirile medicale la domiciliu sunt gândite pentru pacienți cu mobilitate sever afectată, de regulă cei cu status de performanță ECOG 3 sau ECOG 4 (imobilizat în mare parte sau complet, dependent de altă persoană).

Recomandarea poate fi emisă de:

medicul specialist (inclusiv la externare din spital),

medicul de familie (dacă este în contract cu casa de asigurări).

Ce servicii se pot face acasă, decontate prin CAS

Lista de servicii din Anexa 31C include, între altele:

administrarea medicației (inclusiv injectabil) și perfuzii, în condițiile legii

îngrijirea plăgilor, scoaterea firelor, îngrijirea escarelor

îngrijirea stomelor, fistulelor, drenurilor, canulei traheale

sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare (cu reguli clare pentru schimbarea sondei)

manevre pentru prevenirea complicațiilor (vasculare, pulmonare) la pacientul imobilizat

recoltarea de produse biologice (sânge, urină, materii fecale) cu respectarea normelor

kinetoterapie, logopedie, masaj pentru limfedem (când există personal calificat în echipă)

mijloace ajutătoare pentru absorbția urinei (în formular apare explicit, minim 2/zi).

Notă utilă: în spațiul public circulă des formularea „scutece gratuite”. În documentele CNAS pentru îngrijiri la domiciliu apare clar componenta de absorbție pentru incontinență urinară, dar alte dispozitive/materiale pot ține de reguli separate, în funcție de încadrare și program.

Câte zile se pot acorda

Regulile sunt exprimate „în ultimele 11 luni”, nu „pe an calendaristic”, iar zilele se calculează doar când s-au acordat efectiv îngrijirile.

Adulți: până la 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu în ultimele 11 luni.

Copii sub 18 ani și pacienți cu afecțiune oncologică: până la 180 de zile în ultimele 11 luni.

Pentru îngrijiri medicale + paliative cumulat, există un plafon total, iar la copii/oncologie poate urca până la 300 de zile (medicale și paliative) în ultimele 11 luni.

Un episod este, de regulă, maxim 15 zile, dar poate fi recomandat și până la 30 de zile, dacă medicul justifică.

Cum obții îngrijirile: pașii corecți, pe scurt

Ceri recomandarea (formularul Anexa 31C) de la medicul de familie sau specialist/spital. Trimiți/prezinți recomandarea la CAS din zona în care pacientul solicită serviciile (se acceptă și prin mijloace electronice/poștă/curier, conform ghidurilor). CAS certifică numărul de zile și îți oferă lista furnizorilor aflați în contract (cu date de contact). Alegi un furnizor din listă și programezi vizitele la domiciliu.

Două termene care te pot încurca, dacă nu le știi

Recomandarea are valabilitate de 30 de zile calendaristice de la emitere.

Există și un termen de maximum 10 zile lucrătoare pentru transmiterea recomandării către CAS (și către furnizor), astfel încât cazul să pornească în fereastra de valabilitate.

Dacă serviciile nu încep în perioada de valabilitate, de regulă e nevoie de o nouă recomandare.

Unde găsești formularele

Formularele și documentele utile pentru îngrijiri la domiciliu sunt publicate de multe case județene. De exemplu, CJAS Iași are secțiune dedicată cu fișiere pentru recomandare/pachet servicii. Tania DAMIAN